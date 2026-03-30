'약한영웅'의 주인공 배우 박지훈과 최현욱이 만났다.
최현욱은 30일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 박지훈의 SNS 계정만 태그한 채 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 최현욱이 박지훈과 재회한 모습. 박지훈은 모자에 후드 집업까지 착용하며 수줍은 듯 얼굴 일부를 가렸다. 그럼에도 사연 가득해 보이는 눈빛을 보여 눈길을 끌었다.
두 사람은 2022년 방영된 웨이브 채널 '약한영웅 Class 1'로 호흡을 맞췄다. 박지훈은 연시은 역을 최현욱은 안수호 역을 맡았다. 실제 박지훈은 1999년생, 최현욱은 2002년생이다.
'약한영웅 Class 1'은 웹툰 '약한영웅'을 원작으로 한다. 상위 1% 모범생 연시은이 처음으로 친구가 된 수호, 범석(홍경 분)과 함께 수많은 폭력에 맞서나가는 과정을 그린 약한 소년의 강한 액션 성장 드라마다. 최근 박지훈이 영화 '왕과 사는 남자'로 주목을 받으면서 '약한영웅 Class 2'가 넷플릭스 인기 시청 순위에 진입하는 등 역주행을 하고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
최현욱은 30일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 박지훈의 SNS 계정만 태그한 채 한 장의 사진을 게재했다.
공개된 사진 속에는 최현욱이 박지훈과 재회한 모습. 박지훈은 모자에 후드 집업까지 착용하며 수줍은 듯 얼굴 일부를 가렸다. 그럼에도 사연 가득해 보이는 눈빛을 보여 눈길을 끌었다.
두 사람은 2022년 방영된 웨이브 채널 '약한영웅 Class 1'로 호흡을 맞췄다. 박지훈은 연시은 역을 최현욱은 안수호 역을 맡았다. 실제 박지훈은 1999년생, 최현욱은 2002년생이다.
'약한영웅 Class 1'은 웹툰 '약한영웅'을 원작으로 한다. 상위 1% 모범생 연시은이 처음으로 친구가 된 수호, 범석(홍경 분)과 함께 수많은 폭력에 맞서나가는 과정을 그린 약한 소년의 강한 액션 성장 드라마다. 최근 박지훈이 영화 '왕과 사는 남자'로 주목을 받으면서 '약한영웅 Class 2'가 넷플릭스 인기 시청 순위에 진입하는 등 역주행을 하고 있다.
정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
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