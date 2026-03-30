사진=최현욱 SNS

'약한영웅'의 주인공 배우 박지훈과 최현욱이 만났다.최현욱은 30일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 박지훈의 SNS 계정만 태그한 채 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최현욱이 박지훈과 재회한 모습. 박지훈은 모자에 후드 집업까지 착용하며 수줍은 듯 얼굴 일부를 가렸다. 그럼에도 사연 가득해 보이는 눈빛을 보여 눈길을 끌었다.두 사람은 2022년 방영된 웨이브 채널 '약한영웅 Class 1'로 호흡을 맞췄다. 박지훈은 연시은 역을 최현욱은 안수호 역을 맡았다. 실제 박지훈은 1999년생, 최현욱은 2002년생이다.'약한영웅 Class 1'은 웹툰 '약한영웅'을 원작으로 한다. 상위 1% 모범생 연시은이 처음으로 친구가 된 수호, 범석(홍경 분)과 함께 수많은 폭력에 맞서나가는 과정을 그린 약한 소년의 강한 액션 성장 드라마다. 최근 박지훈이 영화 '왕과 사는 남자'로 주목을 받으면서 '약한영웅 Class 2'가 넷플릭스 인기 시청 순위에 진입하는 등 역주행을 하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr