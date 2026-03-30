사진=가수 태민 SNS

그룹 샤이니 태민이 최근 제기된 성형 의혹을 뒤집을 만한 근황 사진을 게시했다.태민은 지난 29일 개인 SNS 계정에 사진 여러 장을 게시했다.앞서 태민은 음악 플랫폼 아마존 뮤직 공식 계정에 올라온 영상 속 모습이 평소와 다르다는 주장이 나오면서 성형설에 휘말렸다. 일부 누리꾼은 코의 형태와 얼굴선이 변했다고 주장했다. 반면 화장법이나 조명, 촬영 각도에 따른 차이일 뿐이라는 반론도 제기됐다. 태민이 직접 최근 모습을 공개함에 따라 관련 의혹은 일단락되는 모양새다.태민은 SM엔터테인먼트와 빅플래닛메이드를 거쳐 현재 갤럭시코퍼레이션 소속으로 활동하고 있다. 갤럭시코퍼레이션에는 가수 지드래곤, 가수 김종국, 배우 송강호 등이 소속되어 있다.태민은 오는 4월 미국 음악 축제인 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌 메인 스테이지에 출연할 예정이다. 국내 남성 솔로 가수가 해당 무대에 초청된 것은 태민이 처음이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr