사진=SBS '아니 근데 진짜!'

사진=SBS '아니 근데 진짜!'

가수 전소미가 JYP엔터테인먼트 연습생 시절 이수한 성교육 과정을 언급했다.최근 SBS '아니 근데 진짜!' 측은 전소미가 게스트로 출연한 예고 영상을 게시했다. 해당 영상에는 전소미와 출연진이 소속사 연습생 시절 일화를 나누는 모습이 담겼다.개그우먼 이수지는 JYP의 연습생 교육 항목이 67개에 달한다고 했다. 이에 전소미는 인성 교육과 성교육, 해킹 예방 교육 등을 받았다고 설명했다.방송인 이상민이 실효성에 의문을 가졌던 교육이 있는지 묻자 전소미는 성교육을 언급했다. 전소미는 "나는 이미 집에서 성교육을 잘 받았다. 받아본 입장에서 JYP에서 성교육을 받는데 뭔가 중요한 건 다 빼고 이야기하더라"라고 너스레를 떨었다.이어 과거 소속사 건물의 위치를 두고 출연진 사이의 설전이 벌어졌다. 그룹 엑소 카이는 과거 JYP 사옥이 도넛 매장 근처 식당가에 위치했다고 주장했다. 전소미는 "우리는 청담사거리 메인 거리에 있었고, SM은 살짝 빗겨나 있었다"라고 반박했다.카이는 SM 사옥의 입지를 강조하면서 당시 연습생들의 분위기를 전했다. 카이는 "밥 먹으러 가면 JYP 연습생들이 리듬 타면서 내려온다. 그러면 우리는 멀쩡히 가다가도 갑자기 시동을 걸었다"라고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr