사진=tvN

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박민영이 김정현 살인 혐의로 경찰서에 수감된다.오늘(30일) 방송될 tvN 월화드라마 '세이렌' 9회에서는 한설아(박민영 분)가 백준범(김정현 분)의 비뚤어진 사랑이 부른 참극의 후폭풍을 온몸으로 받게 될 예정이다.가슴을 꿰뚫린 채 사망한 백준범의 시신 옆에 서 있던 한설아는 백준범을 살해한 현행범으로 체포돼 경찰서 취조실에 앉게 된다. 손과 얼굴에 묻은 피를 닦아내지도 못하고 끌려온 한설아는 형사들의 취조를 받는 동안 굳게 입을 닫고 침묵으로 대응한다.그러나 시신과 함께 있는 상태로 현장에서 붙잡힌 만큼 형사들은 한설아를 범인으로 확신하며 어느 때보다 예리하고 날카로운 취조를 이어간다. 한설아에게 백준범과의 오랜 악연과 스토킹 흔적, 그리고 죽기 전 격한 몸싸움을 벌였다는 점 등 충분한 살해 동기가 있다고 판단하는 것.형사들은 한설아를 그의 전 연인들과 김윤지(이엘리야 분)의 죽음에 숨겨진 배후로 보고 있기에 더욱 집요한 압박 수사가 예상된다. 심증은 있어도 물증은 없는 탓에 매번 형사들을 곤혹스럽게 만들었던 한설아가 이번에도 수사망을 빠져나갈 수 있을지, 그날 백준범의 집 마당에서 있었던 일이 궁금해진다.김정현을 살해한 혐의로 유치장에 갇힌 박민영의 숨 막히는 취조 현장은 오늘(30일) 오후 8시 50분에 방송될 '세이렌' 9회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr