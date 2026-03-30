사진=SBS '미운 우리 새끼'

사진=SBS '미운 우리 새끼'

그룹 씨야 멤버 남규리의 털털한 일상에 서장훈이 질색했다.지난 29일 방송된 SBS 예능 '미운 우리 새끼'에는 남규리의 반전 가득한 일상이 그려졌다.이날 남규리는 화이트 의상을 입은 채 아침부터 삼겹살을 구워 먹었다. 자작 삼겹살 노래까지 부르자 이를 본 서장훈은 "뭐 하는 거냐"라며 당황한 반응을 보였다.이어 남규리는 통에 담긴 물김치 국물을 국자로 퍼 마셨고, 찌개를 끓이던 국자로 그대로 간을 보는 등 털털한 면모를 보였다. 그러자 서장훈은 "왜 자꾸 국자로 먹냐. 보통 저렇게 안 하는데, 약간 임꺽정 스타일이다"라며 질색했다. 옆에 있던 신동엽은 "너무 예쁘게 생긴 강호동 같다"고 덧붙였다.한편 남규리가 몸 담고 있는 씨야는 데뷔 20주년을 맞아 재결합을 알렸다. 이들은 30일 오후 6시, 각종 온라인 음원 사이트를 통해 선공개곡 '그럼에도 우린'을 발매하고 15년 만에 완전체 활동에 나선다.'그럼에도 우린'은 씨야가 15년이라는 긴 시간 동안 팬들에게 전하지 못했던 그리움과 미안함, 그리고 다시 만난 기쁨을 담아낸 감성 발라드곡이다. 녹음 당시 멤버들이 가사에 몰입해 눈물을 쏟아 녹음이 잠시 중단됐다는 사실이 알려지기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr