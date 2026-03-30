/ 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

/ 사진 제공 = 채널A '탐정들의 영업비밀'

'탐정들의 영업비밀'에서 윗집 부부가 이사 온 뒤 밤마다 몰래 사라지는 아내의 숨겨진 비밀과, 세 사람의 은밀한 관계에 관한 충격적인 진실이 드러난다.30일 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 '사건 수첩'에서는 "윗집 부부가 이사 온 후 아내가 밤마다 몰래 사라진다"는 한 남성의 사연이 공개되며 심상치 않은 긴장감을 자아낸다. 의뢰인에 따르면, 아내는 윗집 부부가 이사 온 이후 눈에 띄게 달라졌다. 윗집 이야기만 나오면 당황한 기색을 보이고, 아무 데나 두고 다니던 핸드폰에는 갑자기 비밀번호까지 설정했다.심지어 결혼 1주년을 기념해 결혼식을 올렸던 호텔에서 제공한 숙박권을 남편 몰래 사용한 사실까지 드러났다. 밤마다 한두 시간씩 사라지는 아내에게 전화를 하면 "회사 선배가 집 앞에 찾아왔다", "잠이 안 와서 밤 산책을 갔다"는 식의 석연치 않은 핑계를 늘어놓았다. 여기에 "세 사람이 주차장에서 대화를 나누다 제 차가 들어오는 걸 보고 놀라 흩어졌다"는 의뢰인의 목격담까지 더해지며 의심은 더욱 짙어졌다.탐정단이 조사에 착수하고 얼마 지나지 않아 의뢰인 아내의 수상한 행적이 포착된다. 의뢰인과 함께 출근하는 척 집을 나섰던 아내가 다시 아파트로 돌아와 자신의 집이 아닌 윗집으로 향한 것이다. 며칠간의 잠복 끝에 의뢰인의 아내가 매일 스스럼없이 윗집을 드나든다는 사실과, 윗집 부부는 잠옷 차림으로 그녀를 맞이하는 모습이 확인되면서 의문을 더한다. 이후 가스 검침원으로 위장해 윗집에 잠입한 탐정단은 결정적인 장면을 목격하게 된다.의뢰인의 아내가 "언제까지 남편에게 숨길 수 있을지 모르겠다"며 불안한 속내를 털어놓자, 윗집 아내는 "이렇게 된 거 남편한테 솔직하게 얘기하고 같이 하자. 의외로 좋아할 수도 있다"고 설득한다. 윗집 남편 역시 "다 같이 하면 더 좋지 않겠냐"고 거든다. 이를 지켜보던 데프콘은 "윗집 부부가 의뢰인의 아내를 초대해 셋이서 부적절한 관계를 맺는 게 아닐까"라는 추측을 내놓아 현장을 충격에 빠뜨린다. 과연 이 기묘한 관계의 실체는 무엇일지 궁금증이 증폭된다.한편 이번 방송에는 '연예계 대표 사랑꾼' 이석훈이 일일 탐정으로 함께하며 신선한 활력을 불어넣는다. 데프콘은 "이렇게 이질적인 게스트는 처음이다. 이 거친 사연과 어울릴까"라고 우려하지만, 이석훈은 "이 프로그램 사연이 그렇게 매운지 모르겠다. 너무 재미있을 것 같다"며 오히려 기대감을 드러낸다. 그러나 잠시 후 그는 "'탐비' 역사상 아무 일도 아닌 해프닝으로 끝난 적이 있냐. 큰일이 일어날까 봐 계속 명치가 조여온다"며 울상을 짓는다.이어 "그냥 의뢰인의 아내가 춤을 좋아해서 윗집 부부와 댄스 파티를 즐기다 끝났으면 좋겠다"는 간절한 바람을 드러낸다. 과연 이번 사건은 이석훈의 바람처럼 웃음으로 끝날 '해피엔딩'일지, 혹은 충격적인 결말의 '불륜엔딩'일지, 그 결과는 3월 30일 월요일 밤 10시 채널A '탐정들의 영업비밀' 방송을 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr