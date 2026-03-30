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지난달 4일 배우 하정우와 공개 열애를 시작한 차정원이 tvN 새 예능 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'에 출연한다.'킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')은 패션계에서 가장 아이코닉한 인물을 찾기 위한 패션 크리에이터 서바이벌이다. K패션을 이끄는 대표적인 트렌드 아이콘들이 총출동해 다재다능하면서도 크리에이티브 한 면모를 보여줄 예정이다.이와 함께 현존 최강 패션 심볼들이 의기투합한다. 장윤주, 이종원, 투모로우바이투게더 연준, 차정원, 신현지, 안아름, 양갱이 멘토 군단으로 등장하는 것.대한민국 패션계를 상징하는 엘리트 모델인 장윤주, 글로벌 패션계가 주목하는 대세 배우인 이종원, GEN-Z 사복 패션의 아이콘으로 통하는 연준, '인간 핀터레스트'라는 별명으로 패션 씬을 흔드는 뉴웨이브 차정원, '도전 수퍼모델 코리아 시즌4'의 우승자이자 워너비 톱모델 신현지, 패션모델이자 KPOP 아이돌 스타일리스트 출신의 비주얼 디렉터 안아름까지 차세대 스타일 아이콘들이 한데 모인다.제작진 측은 "'킬잇'은 현시점 패션계에서 가장 아이코닉한 인물을 발굴하기 위한 프로젝트이다. K-패션을 대표하는 얼굴이 탄생하는 생생한 현장을 기대하셔도 좋다"고 전했다.'킬잇'은 2026년 5월 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr