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/ 사진 제공 = TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’

미국 명문대 출신 가수 인순이의 딸이 안타까운 사고로 세계적인 IT 기업에서 퇴사하게 된 결정적인 계기를 최초로 공개한다.30일 방송될 '조선의 사랑꾼'의 선공개 영상에서는 인순이의 딸이 세계 최고의 IT 기업인 M사에서 퇴사하게 된 가슴 아픈 사연이 밝혀진다. 인순이의 딸은 미국의 명문 스탠퍼드 대학교를 졸업한 후 M사에 입사하며 탄탄대로를 걸었다. 하지만 예기치 못한 사고로 인생의 큰 변환점을 맞이했다. 끔찍한 사고를 담담하게 회상하는 딸을 지켜보던 인순이 부부는 말없이 고개를 돌려 그 당시 참담했던 심정을 짐작게 했다.당시 LA출장을 떠났던 인순이의 딸은 "차에서 나와 트렁크에 있는 가방을 가지러 갔는데...갑자기 차가 급후진하더라"라며 주차장에서 급후진하는 차량과 벽 사이에 왼손이 낀 끔찍했던 사고를 회상했다. 그는 "뒤에 벽이 있었다. 제가 뒤로 빼면서 손만 꼈다"면서 침착하게 상황을 떠올렸지만, 한순간의 사고로 순식간에 왼쪽 새끼손가락을 잃어 돌이킬 수 없는 상처를 입었다.이날 방송에서는 큰 시련을 겪은 딸을 곁에서 지켜볼 수 밖에 없었던 인순이 부부의 눈물겨운 진심 고백, 그리고 아픈 사고의 기억을 딛고 강인하게 다시 일어선 딸의 근황이 공개될 예정이다.TV CHOSUN ‘조선의 사랑꾼’에서 3월 30일(월) 오후 10시에 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr