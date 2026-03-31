시진제공=제이지엔터테인먼트

배우 송건희가 ENA 새 월화드라마 ‘허수아비’ 출연을 확정했다.드라마 ‘선재 업고 튀어’를 통해 대중적 인지도를 높인 송건희는 차기작으로 ‘허수아비’를 선택, 기존의 청춘 로맨스 이미지를 넘어 한층 깊어진 감정선과 성숙한 연기를 선보일 예정이다.‘허수아비’는 연쇄살인 사건의 진범을 추적하던 형사가 자신이 가장 혐오하던 인물과 뜻밖의 공조 관계를 맺게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 범죄 스릴러다. 1988년부터 2019년까지 약 30년에 걸쳐 이어지는 두 남자의 악연과 진실 추적을 중심으로 강도 높은 서스펜스를 선보일 예정이다.송건희는 극 중 주인공 강태주(박해수 분)의 동생 강순영(서지혜 분)을 일편단심 사랑하는 남자친구 이기범 역을 맡는다. 따뜻한 성품과 올곧은 가치관을 지닌 이기범은 어떤 상황에서도 흔들리지 않는 순애보적 사랑과 가족에 대한 깊은 애정을 지닌 인물이다.송건희는 청춘의 순수함과 깊이 있는 감정 연기를 동시에 소화하는 차세대 남자 배우로 주목받고 있다. 자연스러운 존재감과 몰입도 높은 연기에 부드러운 이미지와 단단한 내면을 겸비한 ‘청춘 스타’로 자리매김했다. 이번 작품에서는 순애보적 사랑을 지닌 인물을 통해 한층 성숙해진 남성적 매력과 깊어진 감정 연기를 선보일 것으로 기대된다.박해수, 이희준, 곽선영 등이 출연하는 ‘허수아비’는 오는 4월 20일 오후 10시 ENA에서 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr