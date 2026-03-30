TXT 연준/ 사진=텐아시아 DB

그룹 투모로우바이투게더 연준이 패션 서바이벌 예능 프로그램의 멘토로 활약한다.연준은 오는 5월 방송되는 tvN 프로그램 '킬잇 : 스타일 크리에이터 대전쟁'(이하 '킬잇')에 출연한다. '킬잇'은 패션계에서 가장 아이코닉한 인물을 찾기 위한 패션 크리에이터 서바이벌이다.첫 고정 예능에 도전하는 연준은 소속사 빅히트 뮤직을 통해 "여러 창의적인 활동을 통해 제 자신을 표현하는 걸 좋아하는 만큼 멋진 프로그램에 함께하게 돼 영광이다. 멘토라는 타이틀이 조금 무겁게 느껴지기도 하지만, 저만의 감각을 솔직하게 보여드리면서 동시에 많은 것을 배울 수 있는 자리라고 생각한다. 프로그램에 좋은 에너지를 더할 수 있도록 노력하겠다"라고 소감과 각오를 전했다.연준은 패션 멘토로 합류해 새로운 모습을 예고한다. 그간 패션 분야에서 두각을 보여온 만큼 프로그램에서의 활약에도 관심이 쏠린다. 그는 최근 프랑스 파리에서 열린 럭셔리 하우스 미우미우(Miu Miu)의 FW26 쇼에 모델로 섰다. K-팝 남성 아티스트 최초로 이 브랜드의 런웨이에 오르며 영향력을 드러낸 바 있다.'킬잇'은 '도전! 수퍼모델 코리아', '프로젝트 런웨이 코리아' 시리즈 등을 선보인 CJ ENM이 기획했다. 연준을 비롯해 장윤주, 이종원, 차정원, 신현지, 안아름, 양갱 등이 멘토 군단으로 합류한다.연준이 속한 투모로우바이투게더는 오는 4월 13일 오후 6시 미니 8집 '7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때'를 발매한다. 3월 31일에는 서울 성동구 성수율 뮤직에서 오프라인 청음회를 열고 팬들에게 신보 전곡을 가장 먼저 들려준다. 이들은 앞서 불안 해소 아이템을 판매하는 페이크 웹사이트를 운영하고 신보에서 착안한 키워드 '하루에 하루만 더' 사연을 모집하는 등 이색적인 프로모션으로 컴백 열기를 끌어올리고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr