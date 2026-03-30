사진=텐아시아DB

사진제공=SBS

'틈만 나면,'에서 방송인 유재석이 악역 전문 배우 이희준에게 "거기서 패륜아였잖아"라며 목소리를 높인다.오는 31일 방송되는 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 틈 친구’ 배우 박해수, 이희준이 출격해 쌍문동에서 힐링 수다 케미를 선사한다.이 가운데 이희준이 악역 전문 배우의 고충을 고백해 눈길을 끈다. 이희준은 앞서 드라마 '살인자ㅇ난감', '악연' 등에서 실감 나는 악역 연기로 강렬한 인상을 남긴 바 있다. 유재석은 "희준이 최근 작품에서 임팩트 장난 아니었다"라며 "거기서 패륜아였잖아!"라고 목소리를 높인다. 이에 이희준은 "극 중에서 아버지 조의금을 맘대로 쓰는 장면이 있는데 저도 모르게 손이 떨리더라. 연기인데도 소름 끼쳤다"라며 인간미 넘치는 속내를 고백해 유재석을 빵 터지게 한다.그런가 하면 박해수가 테토남 매력 폭발하는 외모와는 달리, 외로움 때문에 1년 만에 독거생활을 청산했다고 밝혀 흥미를 더한다. 이날 박해수는 "결혼 전에 쌍문동에서 1년 정도 혼자 살았었다"라며 오늘의 틈 장소인 쌍문동에서의 추억을 회상한다. 이에 이희준이 "원래는 남자 3명이서 옥탑방에서 살다가 나간 것"이라고 거들자, 박해수는 "거기서 나와서 혼자 살아보니까, 외로워서 대상포진까지 걸렸다"고 고백해 현장을 웃음바다로 만든다.'틈만 나면,'은 매주 화요일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr