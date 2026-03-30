'이수연♥' 허각, 결혼 14년 차에 기쁜 소식 알렸다…"다시 오지 않을 행복" ('1등들')

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2013년 이수연과 결혼한 허각이 사활을 건 무대로 ‘1등들’에서 마침내 첫 ‘1등’ 트로피를 품에 안았다.지난 29일 방송된 MBC 오디션 ‘1등들’ 7회에서는 세 번째 ‘맞짱전’이 펼쳐진 가운데, 그간 극심한 순위 롤러코스터를 탔던 허각이 대역전극을 이뤄내며 시청자들에게 전율을 안겼다. 벼랑 끝 절박함 속에서 16년 전 초심을 깨우며 당당히 왕좌를 탈환했다.허각은 경연 내내 만인의 견제 대상이자 강력한 우승 후보로 꼽혔으나, 유독 1등 트로피와는 인연이 닿지 않았다. 특히 지난 줄세우기전에서는 충격적인 ‘8등’으로 추락, 맞짱전 무대조차 서지 못하는 굴욕을 맛봤다. 객석에서 동료들의 무대를 지켜봐야 했던 그는 “내가 너무 안일했다. 오늘은 다시 오디션을 보는 마음으로 모든 걸 걸었다”며 서늘한 독기를 품었다.이날 허각은 ‘맞짱전’ 첫 상대로 자신을 여러 번 꺾었던 ‘천적’ 이예지를 지목했다. “제대로 된 경연곡을 보여주겠다”며 무대에 오른 허각은 들국화의 ‘그것만이 내세상’을 선곡, 허각의 저력을 과시했다. “결승전급 선곡”이라는 고막들의 감탄 속에 그는 완벽한 가창력으로 기선을 제압하며 가뿐히 승리를 거머쥐었다.이어지는 대결은 이미 트로피를 보유한 강력한 우승 후보 이예준과의 맞대결이었다. 이때 이예준이 그 누구도 예상하지 못한 허각의 노래를 선곡해 정면 승부를 걸어오자 현장은 소름으로 가득 찼다. 자신의 곡이 경연에서 울려 퍼지는 모습에 감격한 허각은 눈시울을 붉히며 “내 노래가 나올 줄은 몰랐다. 제대로 멘탈이 흔들렸다”고 고백해 긴장감을 최고조로 끌어올렸다.본인의 노래를 뛰어넘어야 하는 사상 초유의 상황. YB의 ‘박하사탕’을 선곡한 허각은 위기 속에서도 흔들림 없는 고음과 폭발적인 성량으로 무대를 집어삼켰다. 락 무대를 완벽 소화한 그에게 “이게 진짜 허각이지”, “역시 명불허각”이라는 반응과 함께 박수갈채가 쏟아졌다. 결국 허각은 이 무대로 이예준에 이어 부전승으로 결승에 진출해 있던 백청강까지 차례로 꺾으며 1등을 차지했다.마침내 1등 트로피와 ‘끝장전’ 진출권을 동시에 획득한 허각은 트로피에 입을 맞추며 벅찬 감격을 드러냈다. 그는 “찰나의 순간에 16년 전 오디션에서 1등 했던 그 기분이 떠올랐다”며 “다시 오지 않을 그때의 기분을 ‘1등들’ 덕분에 다시 느껴서 정말 행복하다”고 울컥하는 소감을 전했다.손승연, 이예준에 이어 세 번째로 끝장전 티켓을 거머쥔 허각. 이제 남은 끝장전 티켓은 단 한 장뿐이다. 벼랑 끝에 몰린 다른 가수들의 전의가 불타오르는 가운데, 사활을 걸어야 할 다음 라운드에 대한 궁금증이 모인다.‘1등들’은 매주 일요일 오후 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr