사진=JTBC 요리 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC 요리 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'

JTBC 요리 예능 프로그램 '냉장고를 부탁해'가 다음 화에서 한 유명 셰프의 결혼을 발표한다고 예고해 시선을 끌었다.지난 29일 방송된 '냉장고를 부탁해' 64회 말미 예고편에는 그룹 소녀시대 티파니 영과 그룹 소녀시대 효연이 게스트로 출연했다. 해당 영상에서는 출연진 중 한 명의 결혼 소식이 언급됐다.방송인 김성주는 "오늘 이 자리에서 결혼을 발표하는 셰프가 있다"라고 말했다. 유력한 당사자로는 셰프 박은영, 권성준, 손종원, 윤남노 등 네 명이 거론됐다.이날 예고편 영상에서 네 사람은 각자의 결혼관과 계획 등을 밝혔다. 그러자 최현석은 "내 축가 없이 결혼들 해봐, 아주 그냥"이라고 엄포를 놓으며 웃음을 자아냈다. 결혼 발표의 주인공은 다음 주 방송에서 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr