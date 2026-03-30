엄태웅-윤혜진/사진 = 텐아시아 사진DB-굿맨스토리

사진=윤혜진 유튜브

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배우 엄태웅 아내 윤혜진이 결혼 고민에 답했다.최근 발레무용가 출신 윤혜진이 자신의 유튜브 채널에는 '해결은 못 해도 욕은 대신 해줌. 언니의 매운맛 상담소'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤혜진은 20대 여성들의 연애·결혼 고민에 직설적인 조언을 전했다. "주변 친구들이 하나둘 결혼하면서 조바심이 난다"는 '20대 후반 여성의 결혼 고민'에 그는 망설임 없이 "정말 어쩌려고 그러냐"며 단호한 반응을 보였다.윤혜진은 "내가 진짜 100%로 얘기하는데, 결혼은 늦게 할수록 좋다"면서 "결혼하면 인생이 359도 바뀐다. 특히 아이를 낳으면 더 그렇다"며 현실적인 변화를 강조했다.윤혜진은 결혼 이후 삶에 대해 구체적으로 설명했다. 그는 "자유가 없는 건 아니지만 거의 없다고 보면 된다. 모든 게 내 위주로 돌아가지 않는다"고 말했다. 이어 "어딜 가도 '가족이 좋아할까'를 먼저 생각하게 되고, 내가 하고 싶은 걸 포기하게 된다"고 덧붙였다.또한 그는 현재의 시간을 즐기라고 강조했다. "혼자서 내가 자고 싶을 때 자고, 먹고 싶을 때 먹고, 하고 싶은 걸 할 수 있는 게 진짜 행복이다. 지금을 최대한 즐겨라. 20대 후반은 전혀 조바심 낼 필요 없다. 10년은 더 놀아도 된다"소 조언했다.딸 지온이의 예비 사위 기준에 대해 윤혜진은 "결혼 상대는 인품과 참을성을 봐야한다. 요즘 다 귀하게 키우잖냐. 밖에서는 친절하지 않으면서 가까운 사람에게만 잘하는 건 의미 없다"고 이야기했다.특히 상대의 태도와 기본적인 매너를 중요하게 봐야 한다면서 "식당에서 직원에게 함부로 하는 사람은 걸러야 한다"는 생각도 밝혔다.윤혜진은 자신의 연애 스타일에 대해 "나는 무조건 내가 좋아하는 사람이 좋다. 모성애처럼 다 퍼주는 연애는 좋지 않다. 지나고 보면 건강한 관계가 아니다"라고 고백했다.한편 윤혜진은 2013년 배우 엄태웅과 결혼해 슬하에 딸 지온 양을 두고 있으며, 현재 유튜브를 통해 일상과 솔직한 이야기를 공유하며 활발히 소통하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr