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이미지 크게보기 사진 = KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’

'살림하는 남자들 시즌2' 그리가 가족 호칭을 바꿨다고 밝혔다.28일 방송된 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’에는 게스트로 가수 그리가 출연했다.이날 방송에서 아버지 김구라를 언급한 그리는 “아버지께 ‘살림남’ 나간다고 했더니 VCR 출연이냐고 물으시더라. 그렇다면 도와주겠다고 했다"고 털어놨다.또한 그리는 “옛날에 저를 많이 이용하셔서 그런지 자진해서 말씀하시더라”고 말해 웃음을 안겼다.그리는 "아버지, 새어머니, 동생과 함께 일본 디즈니랜드 가족 여행을 다녀왔다"며 가족 일상도 전했다.특히 전역 이후 가족 관계가 달라졌다며 그는 “전역하는 날부터 ‘엄마’라고 호칭을 바꿨다. 그 전까지는 ‘누나’라고 했다”며 “미루고 미루다가 ‘엄마라고 불렀어야 했는데 너무 늦어서 죄송하다’고 문자를 보냈다”고 털어놨다.그리가 직접 엄마에게 보낸 문자도 공개돼 훈훈함을 안겼다. 그는 “조금만 용기를 내니까 가족이 화목해지더라”고 덧붙였다.이를 듣던 MC 은지원은 "완전 ‘살림남’ 소재”며 가족 이야기에 공감을 표했고, 박서진 또한 “저도 살짝 낄 수 있냐”며 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr