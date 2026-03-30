이미지 크게보기 사진 = SBS '미운 우리 새끼'

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그룹 씨야 출신 남규리가 해체 당시의 속내를 15년 만에 털어놨다.29일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서는 남규리가 집으로 멤버 이보람, 김연지를 초대해 데뷔 20주년을 기념하는 시간을 보내는 모습이 그려졌다. 오랜만에 모인 세 사람은 자연스럽게 씨야 활동 시절을 떠올렸다.이보람은 “씨야 활동 기간이 생각보다 짧았다. 그렇게 해체할 거라고는 전혀 예상하지 못했다”며 “‘인기가요’에서 데뷔하고 같은 무대에서 마지막을 맞이했는데, 그 순간 미친 듯이 눈물이 나더라”고 회상했다. 이어 “무대를 내려와 서로를 끌어안고 한참을 울었다”고 덧붙였다.이야기를 듣던 남규리는 잠시 생각에 잠긴 뒤 조심스럽게 입을 열었다. 그는 “그때는 어린 나이였고, 상황을 제대로 이해하기 어려웠다”며 “좋은 어른이 주변에 한 명이라도 있었더라면 어땠을까 하는 생각을 정말 많이 했다”고 털어놨다.이어 “그랬다면 씨야가 조금 더 다른 모습으로, 더 오래 남을 수 있었을 것 같다”고 말하며 아쉬움을 드러냈다. 김연지 역시 “마지막이라는 걸 실감하면서 감정이 복잡했다”고 공감했고, 세 사람은 당시를 떠올리며 한동안 말을 잇지 못했다.이후 해체 후 재결합에 대한 이야기도 이어졌다. 이보람은 “다시 함께 무대에 설 거라고는 상상도 못 했다”고 말했고, 남규리 역시 “우리도 몰랐던 일이었다”고 웃으며 답했다. 실제로 씨야는 해체 9년 만에 완전체 무대를 선보이며 큰 반응을 얻은 바 있다.남규리는 “댓글을 보다가 휴대폰이 꺼질 정도로 많은 분들이 기다려주셨다는 걸 알게 됐다”며 “받은 사랑을 다 돌려드릴 수는 없겠지만, 언젠가는 꼭 행복을 드리고 싶다”고 전했다.한편 씨야는 최근 재결합 소식을 알리며 팬들의 기대를 모으고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr