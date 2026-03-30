사진=tvN

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'세이렌'의 주역 김철규 감독과 박민영, 위하준, 김정현이 애착 장면과 대사를 공개했다.tvN 월화드라마 '세이렌'이 예측을 벗어나는 전개와 감각적인 연출로 매회 화제를 모으고 있는 가운데 배우들이 직접 캐릭터와 작품의 특색이 빛났던 장면들을 꼽아 다음 회차를 향한 기대감을 더하고 있다.김철규 감독은 "초반 1회부터 4회까지의 마지막 장면"을 선택하며 "두 남녀가 매번 미묘하게 다른 감정, 다른 상황으로 마주 서게 되는데 강렬한 내러티브에서 오는 흡인력과 잘 짜여진 영상이 주는 아름다움이 절묘하게 조화된, 인상적인 장면으로 완성되었다고 생각한다"고 이유를 밝혔다. 극 중 1회부터 4회까지의 엔딩 장면은 의심으로 시작해 호기심을 지나 관심으로 이어지는 한설아(박민영 분)와 차우석(위하준 분)의 관계 변화를 나타내며 긴장과 떨림을 동시에 선사했다.한설아 역의 박민영 역시 2회 속 한설아와 차우석의 대면 엔딩을 짚었다. 한설아의 미스터리하면서도 매혹적인 매력이 돋보인 이 장면에 대해 "한설아가 자신에 대해 브리핑하는 차우석에게 다가가 '나를 다 안다는 듯이 얘기하는 데 그럼 어디 한 번 맞춰봐요, 한설아를 사랑하게 될 다음 남자'라는 대사를 한다. 여러모로 어려운 대목이었지만 잘 나온 것 같아서 뿌듯했다"며 만족스러움을 표했다.위하준은 차우석 캐릭터의 첫 등장 씬인 액션 장면을 최애 장면이라고 말했다. 보험사기범을 잡기 위해서는 물불 가리지 않는 차우석이라는 인물을 가장 잘 설명해주는 장면이라고 설명한 위하준은 "평소 워낙 좋아했던 홍준영 배우와 합을 맞추고 연기할 수 있어서 기뻤다. 진짜 선수분이라 걱정이 있었는데 워낙 잘 해주시고 합도 좋아서 씬이 잘 나왔다"며 흥미로운 촬영 비하인드도 전했다.마지막으로 '세이렌' 속 반전의 한 축으로 활약하고 있는 백준범 역의 김정현은 8회 속 백준범의 대사인 "설아야, 난 이제 뭐든 할 수 있는 백준범이잖아. 원하는 건 다 해줄게"를 꼽았다. 한설아를 향한 잘못된 애정으로 다른 이의 삶을 살기로 마음먹은 백준범의 집착이 빛났던 순간으로, 김정현은 "한설아를 얻기 위해서라면 자신을 버리는 선택까지도 정당화하는 백준범의 허영과 집착이 가엾게 느껴지는 순간이었다"고 캐릭터를 향한 애정을 표현했다.김철규 감독과 배우들이 직접 꼽은 장면들로 여운을 남기고 있는 '세이렌'은 백준범의 폭주를 기점으로 또 한 번 예상을 초월하는 전개를 예고하고 있다. 특히 한설아가 피를 흘린 채 쓰러진 백준범 옆에서 발견되면서 충격을 안기고 있는 만큼 다음 이야기가 더욱 기다려진다.'세이렌'은 30일 오후 8시 50분에 9회가 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr