사진 = 박지현 인스타그램

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사진 = 박지현 인스타그램

사진 = 박지현 인스타그램

채널A '하트시그널3'에 출연했던 인플루언서 박지현의 우아한 일상이 눈길을 끈다.박지현은 자신의 인스타그램에 "데이트에 입으려고 아껴둔 원피스 입고"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 박지현은 밝은 크림톤의 원피스를 입고 실내 공간을 배경으로 자연스럽게 서 있다. 원피스는 목선부터 내려오는 섬세한 자수 디테일과 허리 아래로 부드럽게 퍼지는 실루엣이 어우러져 전체적으로 가볍고 단정한 분위기를 만든다.어깨에는 브라운 컬러의 숄더백을 걸쳐 색감에 포인트를 더했고, 긴 생머리를 한쪽으로 자연스럽게 넘긴 채 은은한 미소를 띠고 있어 차분하면서도 맑은 인상이 강조된다.또 다른 컷에서는 부드러운 조명 아래에서 고개를 살짝 돌린 채 공간을 바라보며 여유로운 분위기를 드러내고 벽면에 정리된 오브제와 따뜻한 색감의 조명이 어우러져 전체적인 장면을 더욱 편안하게 만든다. 이어진 전신 컷에서는 원피스의 기장과 실루엣이 자연스럽게 드러나며 베이지 톤 슈즈까지 이어지는 스타일링이 깔끔하게 완성된다.마지막으로 거울을 활용한 셀카에서는 같은 원피스를 입은 모습이 또렷하게 담기며 단정한 스타일과 정리된 실루엣이 한눈에 들어온다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 항상 예쁘시네" "옷 너무 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1996년생 박지현은 2020년 방송된 채널A 연애 예능 '하트시그널' 시즌3에 출연해 '몰표녀'로 인기를 모으며 시청자들의 많은 사랑을 받았다. 이후 박지현은 16살 연상의 사업가와 결혼식을 올렸다. 남편은 2021년 기준 연매출 500억원대의 중소기업 대표로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr