사진=텐아시아DB

사진-채널A

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'탐정들의 영업비밀'이 외도로 낳은 아이를 이혼한 전처의 친자로 호적에 올린 아버지를 쫓던 중, 단 하루 차이로 엇갈리는 초유의 상황이 벌어지며 손에 땀을 쥐는 추적극을 펼친다.30일(월) 밤 10시 방송되는 채널A '탐정들의 영업비밀' 속 코너 '탐정 24시'에서는 "아버지의 불륜으로 태어난 이복동생을 호적에서 정리하고 싶다"는 이복누나의 의뢰가 예상치 못한 난관에 부딪힌다. 의뢰인이 중학교 1학년 시절, 아버지는 자신이 운영하던 미용실 직원과 외도를 저질렀다. 의뢰인의 어머니는 가정을 지키려 했지만, 내연녀가 임신하면서 결국 이혼에 이르게 됐다.외도 상대 역시 8세 아들을 둔 유부녀였다는 사실이 드러나며 충격을 더했다. 그러나 진짜 문제는 그 이후였다. 의뢰인은 "아빠가 이복동생을 엄마 몰래 엄마의 친자로 호적에 올렸다"고 밝혀 모두를 경악하게 만들었다. 실제로 탐정단이 확인한 가족관계증명서에는 의뢰인 아버지가 이혼 전 외도로 낳은 혼외자가 의뢰인 어머니의 자녀로 올라 있었다. 의뢰인은 "이복동생이 성인이 되기 전에 잘못된 가족 관계를 바로잡고 싶다"며 도움을 요청했다. 이를 지켜본 데프콘은 "기가 막힌 사연"이라며 말을 잇지 못한다.이번 주 방송에서는 갈매기 탐정단이 의뢰인 아버지의 초본 상 주소지를 찾아가 본격적인 탐문을 시작한다. 하지만 "그 집 이사 갔다"는 이웃 주민의 증언에 시작부터 난관에 봉착한다. "다만 (그 집에) 부부가 살았고, 미용실을 운영했다"는 결정적인 단서가 더해지며 해당 인물이 의뢰인의 아버지일 가능성에 무게가 실린다. 탐정단은 곧장 이웃 주민이 알려준 미용실로 향하지만, 이미 가게는 텅 비어 있어 또 한 번 허탈감을 안긴다.현장에서 공사 중이던 인부들은 "미용실 어제 이사 갔다"는 말을 전하고, "오늘 아침에도 남은 짐을 가지러 왔었다"는 추가 증언까지 이어지며 간발의 차이로 의뢰인의 아버지와 엇갈린 사실이 드러난다. 데프콘은 "단 하루 차이로 이사를 했다. 너무 아쉽다"며 탄식하고, 김풍 역시 "어쩐지 너무 쉽게 풀린다 싶었다"며 안타까움을 감추지 못한다. 집과 미용실 모두 최근에 이사한 사실이 확인되면서 탐문은 다시 원점으로 돌아가고, 갈매기 탐정단은 "천당과 지옥을 오가는 기분"이라며 초조한 심정을 표현한다. 과연 이들은 난관을 뚫고 의뢰인의 아버지를 찾아낼 수 있을지, 그 숨 막히는 추적의 결말에 관심이 쏠린다.이번 방송에는 SG워너비의 멤버 이석훈이 일일 탐정으로 합류해 색다른 활력을 더한다. 이석훈을 향해 데프콘은 "이제 결혼 10주년인데, 아내를 향한 마음가짐이 달라졌냐"며 날카로운 질문을 던진다. 그러자 발레리나와 결혼한 이석훈은 "기혼자들은 이런 질문을 하지 않는다. 늘 미혼자들이 '어떻게 하면 저 사랑을 끝낼 수 있을까'라는 눈빛을 보낸다"며 특유의 재치 있는 입담으로 현장을 웃음바다로 만든다.이석훈은 사랑꾼다운 솔직한 속내와 예상 밖의 답변으로 현장을 술렁이게 만든다. 달콤함과 유쾌함을 넘나드는 반전 매력 이석훈과 함께하는 '탐정들의 영업비밀'은 30일 월요일 밤 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr