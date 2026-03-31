사진=킨다엔터테인먼트

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프리지아(본명 송지아)가 갤럭시 S26 울트라와 함께한 반전 일상을 공개하며 새로운 매력을 선보였다.프리지아는 29일 오후 2시경 자신의 유튜브 채널을 통해 삼성이 제조한 갤럭시 S26 울트라 모델로 촬영한 사진을 선공개하며 본 영상에 대한 기대감을 높였다. 이어 오후 6시에는 갤럭시 S26 울트라를 직접 구입하고 사용하는 과정을 담은 본 영상을 공개했다.영상 속 프리지아는 새로 구입한 갤럭시 S26 울트라를 설레는 마음으로 언박싱한 뒤, 곧바로 실사용에 나서며 새 폰에 대한 애정을 강조했다. 결과물을 확인하며 "셀카 화질이 정말 좋다"고 감탄하는 모습은 물론, 섬세한 피부 표현과 선명한 색감 구현력을 높게 평가하며 갤럭시만의 카메라 성능을 극찬했다.프리지아는 이번 영상을 통해 새로운 갤럭시 사용자로서 느낀 생생한 소감과 만족도를 팬들과 공유했다. 또한 이동 중인 차 안과 최근 화제가 된 헬로키티 디저트 뷔페 등 다양한 장소에서 갤럭시 폰을 사용하는 일상을 공개했다.집에서는 아기자기한 스티커를 활용해 자신만의 감성을 담은 '갤럭시 폰 꾸미기' 과정도 상세히 보여주며 높은 만족감을 표현한다. 이번 영상에서는 최근 불거진 오해에 대한 솔직한 심정도 함께 밝혔다.프리지아는 지난 8일 자신의 유튜브 채널을 통해 다양한 일상을 공개했다. 네일을 받으며 대화를 나누던 중 그는 "나는 진짜 솔직히 말해, 내 남친이 갤럭시를 쓴다?(면) 약간 싫다"고 말해 이목을 끌었다. 이어 프리지아는 "우리 부모님도 갤럭시를 사용하신다. 근데 부모님과 남친은 다르지 않냐"며 "그 폰으로 나를 찍어준다고 생각하면 (내가 못 나와서) 너무 짜증 난다"고 웃으며 털어놨다. 그는 갤럭시와 아이폰의 사진 '때깔' 차이를 언급하는가 하면, 한 번도 갤럭시를 사용해 본 적이 없다고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr