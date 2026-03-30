사진=TV CHOSUN

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TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 '국민 디바' 인순이가 가족들과 함께 노래방으로 출격한다.30일 방송되는 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 '레전드 디바' 인순이와 든든한 지원군인 남편, 그리고 붕어빵 딸이 함께하는 흥겨운 일상이 처음으로 공개됐다. 이날 인순이는 래퍼 조PD와 함께 부른 국민 명곡 '친구여'를 딸과 함께 열창해 눈길을 끌었다. 앞서 인순이의 딸은 스탠퍼드대를 졸업한 뒤 마이크로소프트에 입사한 이력이 있는 것으로 알려졌다.VCR 속 인순이는 파워풀한 성량과 독보적인 음색으로 음원 재현율 130%를 선보이며 노래방을 순식간에 콘서트장으로 탈바꿈시켰다. 여기에 엄마의 외모뿐만 아니라 음악적 재능도 닮은 인순이의 딸이 래퍼 못지않게 박자를 가지고 노는 놀라운 솜씨를 보였다. 이에 흥이 한껏 오른 인순이는 돌발 애드리브로 노래방의 열기를 뜨겁게 달궜다. 부인을 살뜰하게 내조했던 남편도 탬버린을 들고 분위기에 편승해 훈훈함을 자아냈다.남편의 프러포즈에 대한 답가로 인순이가 불렀던 '아껴둔 사랑을 위하여'부터 '밤이면 밤마다', '친구여' 등 명곡 열전까지 이어지며 노래방은 순식간에 콘서트장이 됐다. 인순이 가족의 남다른 '방구석 콘서트' 현장은 '조선의 사랑꾼'에서 30일(월) 오후 10시에 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr