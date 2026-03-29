사진 = 경리 인스타그램

사진 = 경리 인스타그램

사진 = 경리 인스타그램

키 170에 몸무게 52kg로 알려진 가수 겸 배우 경리가 섹시하면서도 과감한 미모를 자랑해 눈길을 끈다.최근 경리는 자신의 인스타그램에 "이제 벚꽃보러 가야지..(발사이즈245임 270아님)"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 경리는 야외 라운지 공간의 화이트 체어에 앉아 한 손에 작은 빵을 들고 시선을 옆으로 두고 있다. 어깨가 드러나는 화이트 오프숄더 블라우스와 프릴 디테일이 들어간 미니스커트가 어우러지며 가벼운 분위기를 만든다. 긴 생머리가 자연스럽게 내려오며 얼굴선을 따라 흐르고, 손끝으로 빵을 들고 있는 모습이 편안한 일상 분위기를 더한다.이어진 사진에서는 같은 자리에서 두 손으로 머리를 정리하며 시선을 옆으로 두고 있으며, 같은 착장 위에 흐르는 머리 움직임이 자연스럽게 이어지면서 부드러운 인상을 만든다. 또 다른 사진에서는 소파에 앉아 한 손으로 머리를 잡고 있으며 다른 손은 옆에 둔 채 시선을 아래로 떨어뜨리고 있어 차분한 분위기가 이어지고 테이블 위에는 접시와 빵, 병과 컵이 놓여 있어 여유로운 시간의 흐름이 함께 담긴다.이를 본 팬들은 "니가 벚꽃이다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "언니 진짜 곤듀님이다" "헉 미모 미쳤다" "여자로서의 매력 100점" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생인 경리는 2012년 그룹 나인뮤지스의 두 번째 싱글 'News' 활동부터 팀에 합류하며 데뷔했다. 현재 경리는 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서 MC로 활약하며 특유의 솔직하고 시원한 입담으로 시청자들의 큰 사랑을 받고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr