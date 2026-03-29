사진 = 김지수 인스타그램

사진 = 김지수 인스타그램

배우 김지수가 여전히 아름다운 미모를 자랑하며 팬들과 소통했다.김지수는 최근 자신의 인스타그램에 "조금 있으면 프라하가서 지수인프라하를 위해 너무 열심히 뛰어다닐 예정이므로 짬짬이 공연도 보고 잘먹고 그러고있는 요즘. 특히 한식이요! 그리고 어제는 배우 장영남 후배가 초대해줘서 연극 '불란서 금고' 를 보고 왔어요. 연극은 한바탕 웃으면서 즐겁게 보기 딱 좋았어요~영남 배우는 저의 고등학교 후배이기도하고 학교 다닐때 함께 연극도 했던 사이인데 늘 무대에 대한 사랑과 열정을 잊지않고 멋진 연기를 보여줘서 흐뭇합니다. 어제 보니 이제 목련도 피었고 곧 벚꽃도 활짝 피겠네요. 금방 후두둑 져버리는 꽃들때문에 눈이 행복할 시간이 짧으니 열심히 담아주자구요."라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 김지수는 차량 내부에 앉아 카메라를 바라보며 은은한 미소를 짓고 있다. 부드럽게 웨이브가 들어간 긴 헤어와 자연스럽게 내려온 앞머리가 얼굴선을 감싸며 차분한 분위기를 만든다. 그레이 톤 재킷과 깔끔한 메이크업이 어우러지며 단정하면서도 세련된 인상을 완성한다.이어진 사진에서는 실내 공간에서 카메라를 향해 미소를 짓고 있으며 뒤편에는 패턴이 들어간 패브릭이 걸려 있어 배경에 포인트를 더한다. 같은 헤어스타일과 스타일링이 유지된 채 조명에 따라 피부 표현이 부드럽게 드러나며 편안하면서도 따뜻한 분위기가 자연스럽게 이어진다.이를 본 팬들은 "언니의 사랑스런 함박웃음" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "잘 지낸다니 정말 다행이네요" "와 초동안이시네요" "배우님 느므 이뻐영" 등의 댓글을 달았다.앞서 김지수는 자신의 SNS를 통해 여행사 '지수 인 프라하' 공식 출범을 알리며 대표로서의 첫인사를 건네 화제를 모은 바 있다. 당시 김지수는 "오랜 시간 연기를 하면서 제 삶을 가장 깊이 바꿔준 것은 언제나 여행이었다"며 "특히 유럽의 오래된 도시와 건축, 예술, 사람들의 삶의 방식은 많은 영감을 주었고 인생의 속도와 방향을 다시 바라보게 했다"고 밝혔다.이어 "그래서 여행을 단순한 여행이 아닌, 삶을 확장하는 하나의 경험으로 만들고 싶었다"며 "저희 여행사는 유럽의 유명한 관광지를 넘어 유럽의 문화와 역사, 그리고 현지의 숨결을 느낄 수 있는 깊이 있는 여정을 안내한다"고 덧붙였다. 그러면서 "여러분의 여행이 사진 몇 장으로 끝나는 것이 아니라 오래도록 기억 속에 남는 이야기로 남기를 바란다"며 "저 김지수는 여러분의 여정이 더욱 아름답도록 진심을 다해 함께 하겠다"고 포부를 전했다.한편 김지수는 1972년생으로 1992년 데뷔했다. 실력파 배우로 승승장구했지만 과거 여러 차례 음주 관련 사고를 일으켜 여론에 뭇매를 맞았다. 김지수는 2000년 혈중알코올농도 0.175%의 만취 상태에서 무면허 운전을 하다 사고를 내 입건됐으며 2010년에도 음주 상태로 운전하다 택시를 들이받고 도주한 혐의로 벌금 1,000만 원을 선고받았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr