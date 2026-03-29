사진=소속사 제공

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개그맨 윤택(본명 임윤택)이 부친상을 당했다.29일 소속사 디씨엘이엔티는 "윤택 씨의 부친 임종각 님께서 금일 오전 지병으로 투병하시던 중 향년 83세로 별세하셨다. 윤택 씨는 현재 큰 슬픔 속에서 가족들과 함께 빈소를 지키고 있다"고 밝혔다.고인의 빈소는 서울 신촌세브란스병원 장례식장 17호실에 마련됐다. 상주로는 아들 임성택, 임민택, 윤택(임윤택)과 자부 소정화, 김영조 씨 등이 이름을 올렸다.윤택은 지난 25일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에 출연해 아버지의 위독한 건강 상태를 언급하며 눈물을 보인 바 있다. 당시 그는 아버지를 향한 깊은 애정과 마지막까지 곁을 지키고 싶은 간절한 마음을 전해 많은 이의 응원을 받았다.소속사 측은 "아티스트가 가족들과 함께 고인의 마지막 가는 길을 정중히 배웅할 수 있도록 배려를 부탁드린다"며 "예정된 스케줄은 관계자들의 양해를 구하고 조정 중이다"라고 전했다.발인은 31일 오전 7시 20분 엄수될 예정이며, 장지는 충남 당진이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr