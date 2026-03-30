사진=텐아시아DB/TV CHOSUN

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29일 오후 방송된 TV CHOSUN <식객 허영만의 백반기행>에서는 '팔색조 매력'의 손담비와 함께 서울의 맛을 찾아 나섰다. 카리스마를 내려놓고 '엄마 담비'의 모습으로 돌아온 그는 고향 강동구의 정겨운 골목부터 89년 전통을 지닌 을지로 노포까지, 서울 밥상의 진수를 경험했다.결혼 4년 차에 접어든 손담비는 최근 '11개월 딸' 해이를 키우며 '초보 엄마'로 지내고 있었다. 시험관 시술로 얻은 '귀한 고명딸' 해이는 물오른 미모를 자랑하고 있었고, 해이의 사진을 본 식객은 "아기가 엄마를 전혀 안 닮았다"며 놀라움을 내비쳤다. '시대를 뒤흔든 미녀' 손담비의 모습은 찾아보기 어려웠고, 남편 이규혁을 쏙 빼닮아 단번에 '이규혁 2세'임을 입증했다.아기를 낳고 '뻔뻔한 아줌마'가 되었다는 손담비는 이날도 털털한 입담으로 식객을 웃게 했다. 이어 "육아를 위해선 체력이 필수"라며 케틀벨 운동으로 다져진 '강철 엄마'의 면모를 보여줬다. '아빠 붕어빵' 해이의 얼굴 변천사와 '엄마 담비'의 육아 일기가 방송을 통해 공개됐다.손담비와 전 스피드스케이팅 선수 이규혁의 러브스토리도 소개됐다. 두 사람은 13년 전 잠시 교제하다 헤어졌고, 10년 만에 재회한 뒤 5개월 만에 결혼에 골인했다. 손담비는 "눈 떠보니 결혼해 있었다"고 밝혀 웃음을 자아냈고, 식객은 "남편 이규혁의 다리는 '황소 뒷다리'다!"라고 감탄하며 남다른 허벅지에 대한 이야기를 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr