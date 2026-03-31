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사진=한국기업평판연구소

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라이징 스타 브랜드평판 2026년 3월 빅데이터 분석결과, 1위 박지훈 2위 우즈 3위 김용빈 순으로 분석됐다.한국기업평판연구소는 2026년 2월 28일부터 2026년 3월 29일까지 측정한 라이징 스타 브랜드 빅데이터 91,029,561개를 소비자 행동 분석을 통해 스타 브랜드에 대한 참여지수, 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수를 측정했다. 지난 2월 라이징 스타 브랜드 빅데이터 84,028,008개와 비교하면 8.33% 증가했다.브랜드평판지수는 소비자들의 온라인 습관이 브랜드 소비에 큰 영향을 끼친다는 것을 찾아내서, 브랜드 빅데이터 분석을 통해서 만들어진 지표이다. 라이징 스타 브랜드평판 분석은 라이징 스타 브랜드에 대한 소비자와 관계, 긍부정 평가, 미디어 관심도, 소비자들의 관심과 소통량을 측정할 수 있다. 라이징 스타 브랜드평판 세부지표에는 카테고리 소비 가중치가 포함됐다.라이징 스타 브랜드평판 분석은 예능인, 가수, 트로트가수, 드라마배우, 영화배우, 보이그룹, 걸그룹, 스포츠스타, 광고모델, 신인아이돌 카테고리를 대상으로 분석한 브랜드평판 상위권에 있는 브랜드를 대상으로 소비자 관심이 급증한 브랜드를 빅데이터 평판 알고리즘을 통해 소비자와의 관계를 분석한 것이다. 라이징 스타 브랜드평판 분석으로 통해 다양한 카테고리에서 소비자들의 관심속에서 성장하는 브랜드를 분석할 수 있다.2026년 3월 라이징 스타 브랜드평판 30위 순위는 박지훈, 우즈, 김용빈, 주우재, 스트레이키즈, 키키, 이준혁, 고윤정, 박지현, 박정민, 김고은, 데이식스, 엔하이픈, 이종석, 이제훈, 한혜진, 문상민, 라이즈, 이준호, 최우식, 비비, 서강준, 박서준, 변우석, 하츠투하츠, 박서진, 안성훈, 로운, 김세정, 베이비몬스터 순으로 분석됐다.라이징 스타 브랜드평판 1위를 기록한 박지훈 브랜드는 참여지수 1,373,525 미디어지수 1,364,914 소통지수 4,565,898 커뮤니티지수 1,624,974가 되면서 브랜드평판지수 8,929,311로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 5,149,400과 비교해보면 73.40% 상승했다. 박지훈이 출연한 영화 '왕과 사는 남자'는 지난 25일 1500만 관객 수를 돌파했다고 알려졌다.2위, 우즈 브랜드는 참여지수 149,056 미디어지수 715,212 소통지수 3,114,139 커뮤니티지수 1,525,718이 되면서 브랜드평판지수 5,504,125로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 3,198,147과 비교해보면 72.10% 상승했다.3위, 김용빈 브랜드는 참여지수 208,298 미디어지수 566,256 소통지수 2,284,037 커뮤니티지수 1,258,236이 되면서 브랜드평판지수 4,316,827로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 2,808,106과 비교해보면 53.73% 상승했다.4위, 주우재 브랜드는 참여지수 167,103 미디어지수 569,968 소통지수 1,637,006 커뮤니티지수 1,372,936이 되면서 브랜드평판지수 3,747,012로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 1,890,497과 비교해보면 98.20% 상승했다.5위, 스트레이키즈 ( 방찬, 리노, 창빈, 현진, 한, 필릭스, 승민, 아이엔 ) 브랜드는 참여지수 50,553 미디어지수 482,115 소통지수 1,140,393 커뮤니티지수 1,617,761이 되면서 브랜드평판지수 3,290,822로 분석됐다. 지난 3월 브랜드평판지수 3,025,380과 비교해보면 8.77% 상승했다.한국기업평판연구소 구창환 소장은 "라이징 스타 브랜드평판 2026년 3월 빅데이터 분석결과, 박지훈 브랜드가 1위를 기록했다. 라이징스타 브랜드 카테고리를 분석해보니 지난 2월 라이징 스타 브랜드 빅데이터 84,028,008개와 비교하면 8.33% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 2.54% 하락, 브랜드이슈 1.52% 하락, 브랜드소통 21.28% 상승, 브랜드확산 2.99% 상승했다"라고 평판 분석했다.이어 "박지훈 브랜드는 단종 신드롬을 만들어내면서 1위를 지켰다. 우즈 브랜드는 콘서트와 월드투어 소식으로 2위를 기록했다. 앞서 그는 2019년 Mnet '프로듀스 X 101'을 통해 데뷔 순위권에 들었지만, 해당 프로그램이 조작 논란에 휩싸이면서 엑스원은 해체됐다. 3위를 기록한 김용빈 브랜드는 감성 트롯의 대표주자로 강력한 팬덤을 확보했다. 이어 4위 주우재 브랜드는 센스있는 입담으로 예능 대세로 자리 잡았다. 5위 스트레이키즈 브랜드는 글로벌 시장에서 탄탄하게 성장하고 있다"라고 브랜드 분석했다.이번 2026년 3월 라이징 스타 브랜드평판 조사에서는 박지훈, 우즈, 김용빈, 주우재, 스트레이키즈, 키키, 이준혁, 고윤정, 박지현, 박정민, 김고은, 데이식스, 엔하이픈, 이종석, 이제훈, 한혜진, 문상민, 라이즈, 이준호, 최우식, 비비, 서강준, 박서준, 변우석, 하츠투하츠, 박서진, 안성훈, 로운, 김세정, 베이비몬스터, 도경수, 김혜윤, 문가영, 이준영, 남지현, 서현진, 알파드라이브원, 임지연, 이채민, 신시아, 추영우, 이창섭, 한로로, 카더가든, 장기용, 투어스, 정소민, 김의성, 이무진, 코르티스 브랜드에 대한 빅데이터 분석으로 이루어졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr