사진 = 10기 정숙 인스타그램

'나는솔로' 10기에 출연한 '리치언니' 10기 정숙이 밝은 근황을 전했다.최근 10기 정숙은 자신의 인스타그램에 "동생이랑 쇼핑하고 차 마시고 지인들 가족들이랑 똑 같이 모여서 밤새도록 먹고 이야기하고 아주 즐거운 시간을 보냈네요"라며 "다들 감사해요~^^ 그리고 사랑합니다~"라는 멘트와 셀카를 게시했다.사진 속 10기 정숙은 화이트 볼캡을 눌러쓴 채 카메라를 정면으로 바라보며 또렷한 이목구비를 드러내고 있고 블랙 재킷과 화이트 이너를 매치한 단정한 차림이 깔끔한 분위기를 만든다.긴 생머리를 한쪽으로 자연스럽게 늘어뜨린 모습과 함께 은은한 메이크업이 어우러지며 피부 톤이 한층 밝아 보이고 카페로 보이는 공간에서 뒤편으로 바리스타와 커피 머신, 진열된 빵과 식물이 함께 자리해 일상적인 여유가 느껴진다.이를 본 팬들은 "누나 진짜 이뻐요" "역시 넘 이뻐요" "진짜 진짜 너무예쁘네세용" "누나 살빠짐" "피부가넘 좋으세요" "더 예뻐지시네용" 등의 댓글을 달았다.한편 SBS PLUS·ENA PLAY '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr