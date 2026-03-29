사진 = 김태리 인스타그램

사진 = 김태리 인스타그램

사진 = 김태리 인스타그램

사진 = 김태리 인스타그램

배우 김태리의 역대급 동안 미모가 놀라움을 자아냈다.최근 김태리는 자신의 인스타그램에 유령 이모지를 담은 멘트와 사진을 공개했다.공개 된 사진 속 김태리는 브라운 톤 헤어밴드를 착용한 채 머리를 정리하는 순간을 가까이에서 담아냈다. 이마를 따라 밀착된 헤어밴드 위로 자연스럽게 흐트러진 머리카락이 보이며, 또렷한 눈매와 은은한 피부 표현이 강조돼 담백한 분위기를 만든다.이어진 사진에서는 긴 머리를 내린 채 한쪽 눈을 감고 미소 짓고 있으며, 블랙 집업 상의 위로 헤어 집게를 걸어 둔 모습이 편안한 일상감을 더한다. 옆에는 화분 식물이 놓여 있어 따뜻한 실내 분위기가 자연스럽게 이어진다.또 다른 사진에서는 베이지 톤 벽과 이어진 실내 공간에서 블랙 상의를 걸친 채 벽에 기대 서 있는 뒷모습이 담겨 있으며 몸에 밀착되는 팬츠와 스니커즈가 어우러져 간결한 스타일을 완성한다. 마지막 사진에서는 창가 옆 소파가 놓인 공간에서 브라운 톤 운동복 차림으로 머리를 묶고 있는 모습이 포착되며 팔과 어깨 라인이 드러난 자연스러운 자세가 전체적인 무드를 부드럽게 이어간다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "나이는 누가 먹는건가요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생인 김태리는 다양한 작품을 통해 뛰어난 연기력으로 큰 사랑을 받고 있다. 김태리는 현재 tvN 예능 프로그램 ‘방과후 태리쌤’에 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr