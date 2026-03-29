사진 = 30기 영호 인스타그램

사진 = 30기 영호 인스타그램

사진 = 30기 영호 인스타그램

'나는솔로' 30기 출연자 영호가 일상 사진을 대거 방출했다.최근 영호는 자신의 인스타그램에 "나솔외전"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 영호는 밝은 조명이 비치는 미용실 내부 거울 앞에 서서 휴대폰을 들어 셀카를 찍고 있다. 짧게 정리된 헤어스타일과 함께 단정한 블랙 재킷을 걸친 모습이 눈에 들어오며 안쪽에는 스트라이프 패턴 상의를 매치해 깔끔하면서도 캐주얼한 분위기를 완성했다. 뒤편에는 의자에 앉아 있는 사람들과 거울이 이어지며 공간의 깊이가 자연스럽게 드러난다.이어진 사진에서 영호는 타일 벽과 세면대가 보이는 공간에서 다시 거울 셀카를 찍고 있다. 스트라이프 상의가 보다 강조되며 여유 있는 핏과 벨트로 정리된 스타일이 차분한 인상을 준다. 전체적으로 단정하면서도 일상적인 무드가 자연스럽게 이어진다.또 다른 사진에서 영호는 '촌장엔터테인먼트TV' 라이브방송이 진행되는 실내 공간에서 몸을 살짝 숙인 채 휴대폰을 들고 촬영하고 있다. 주변에는 다양한 색상의 둥근 의자와 테이블이 배치돼 있으며 붉은 색상의 냉장고와 소품들이 어우러져 감각적인 공간 분위기를 만든다. 전면에 놓인 그림과 함께 전체 장면이 하나의 연출처럼 이어지며 색다른 무드를 더한다.이를 본 팬들은 "제 스타일이세요" "영호님 멋있어요" "다들 너무 친해지시겠어여" "너무잘생기셨어요" "짱이에요" "행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생인 영호는 한국 전력 기술에서 배관 설계 업무를 담당하고 있다고 전했다. 영호는 해군 사관학교 졸업 후 5년 의무 복무 후 대위로 제대했다고 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr