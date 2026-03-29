사진=도끼 SNS

사진=이하이 SNS

사진=이하이 SNS

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래퍼 도끼와 가수 이하이가 사실상 열애를 인정하며 이목을 끌고 있다.두 사람은 28일 각자의 인스타그램을 통해 함께 찍은 사진과 영상을 공개했다. 같은 날 공동 레이블 '에잇오에잇하이레코딩스(808 HI RECORDINGS)'를 설립하고 듀엣곡 '유 앤 미'(You & Me)를 발표하기도 했다. 해당 곡에는 "다시 태어나도 널 선택해" "어린애들 풋사랑으로는 무리" 등의 가사가 담기며 사랑을 주제로 한 메시지를 전했다.이하이는 "내 하나뿐인 DOK2 그리고 808HI, 생일 축하해요"라고 전한 데 이어 영어로 소감을 덧붙이며 도끼를 '내 남자'(MY MAN)라고 표현했다. 이에 도끼는 "엄청 사랑"이라는 댓글과 함께 하트 이모지를 남기며 애정을 표현했다. 도끼 역시 자신의 SNS에서 이하이를 '내 여자'(MY LADY)라고 칭하며 "모두 잘 듣고 계신가요? 더 많은 노래 coming soon"이라고 밝혀 신곡 홍보와 함께 관계를 암시했다.앞서 이날 한 매체는 두 사람이 약 5년간 교제를 이어왔다고 전했다. 보도에 따르면 두 사람은 2016년 한 방송 프로그램을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 협업을 이어오다 연인으로 발전했다. 이처럼 오랜 시간 쌓아온 관계를 바탕으로 듀엣곡까지 선보이며, 두 사람이 사실상 연인 사이를 공개한 것 아니냐는 해석이 나오고 있다.소속사는 멜론, 지니 등 음원 플랫폼 앨범 소개를 통해 힙합 저널리스트 김봉현의 말을 인용해 "사랑에 대한 농도 짙은 가사를 담고 있는 트랙"이라고 소개했다. 이어 "어쩌면 도끼와 이하이는 이 씬에서 타이거JK와 윤미래 이후 가장 강력한 아티스트 커플이 되지 않으려나"라고 덧붙였다. 열애 소식이 전해지자 동료들의 축하도 이어졌다. 절친으로 알려진 래퍼 슬리피는 "결혼 가즈아"라는 댓글을 남겼고, 딘딘 역시 '좋아요'로 반응을 보였다.한편 도끼는 2023년 국세청이 공개한 고액 체납자 명단에 포함되며 논란에 휩싸인 바 있다. 이후 지난해 6월 종합소득세와 지방세, 건강보험료 등을 포함한 약 6억7200만 원의 세금을 모두 납부했다고 밝혔다.이하이는 올해 초 1인 기획사 미등록 운영 논란에 휘말렸다. 지난 1월 보도를 통해 이하이가 설립한 1인 기획사가 장기간 관할 기관에 등록되지 않은 채 운영된 사실이 알려졌다. 이하이가 대표로 있는 '에잇오에잇하이레코딩스'는 지난 1월 21일 서울 마포구청에 대중문화예술기획업으로 등록됐으며, 이는 2020년 4월 설립 이후 약 5년 9개월 만이다.당시 소속사(두오버) 측은 "개인 사업자도 별도로 대중문화예술기획업 등록이 필요하다는 점을 인지하지 못했다"며 "회사와 아티스트 모두의 무지와 불찰로 발생한 일이며, 관련 법규와 절차를 더욱 철저히 확인할 것"이라고 설명했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr