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사진=유튜브 채널 '뜬뜬' 캡처

아이유와 변우석이 '핑계고'에서 유쾌한 케미를 예고했다.28일 '뜬뜬' 채널에는 '핑계고' 예고 영상이 공개됐다. 영상에는 MBC 새 금토 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞춘 두 사람이 게스트로 등장해 눈길을 끌었다.두 사람의 등장에 유재석은 "수려하다. 수려해"라며 감탄했고, 아이유는 3회차를 채운 쿠폰북을 자랑해 웃음을 자아냈다. 반면 자색고구마 색상의 의상을 입고 등장한 양세찬은 "자칫하면 꼴뚜기로 보일까 봐 고구마로 그래도. 구황작물로 가야 한다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.변우석은 "형 몸 진짜 좋더라. 같이 샤워를 했는데 몸이 너무 좋은 거다. 복근. 막 광배근이 아예"라며 유재석의 몸 상태를 언급했다. 이에 유재석이 "아이, 뭐 그 정돈 아니고"라고 민망해하자, 아이유는 "그래도 막 많이 부정하지 않으시네요?"라고 받아쳐 웃음을 더했다. 유재석은 "쟤도 참 팩트로"라고 웃으며 발끈했고, 변우석은 "형이 눈빛을 주는데 '좀만 더' 이런 느낌으로"라고 덧붙이며 너스레를 떨었다.유재석은 "가수로 데뷔해서. (아)이유가 정말 대단하다. 계속해서 어떤 이게 있지만 노력한다고 우리 쪽에 이 결과가"라며 아이유를 향한 칭찬을 전했다. 그 순간 변우석이 "그러니까. 어떻게 하면 그렇게 되는 거지?"라고 혼잣말하듯 말하자, 유재석은 "너 내 얘기 안 듣니?"라고 받아쳐 또 한 번 웃음을 자아냈다.변우석이 말을 꺼내려다 멈추자 아이유는 "아니야. 얘기해 봐"라고 말했고, 변우석은 "이번 건 얘기하고 싶지 않다"라고 장난스럽게 답했다. 이에 아이유는 "다시 삼켜라"라고 아이를 타이르듯 말했고, 유재석은 "옆에서 담임 선생님 같네"라고 반응했다.아이유와 변우석이 출연하는 '핑계고'는 4월 4일 오전 9시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr