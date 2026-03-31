아이유와 변우석이 '핑계고'에서 유쾌한 케미를 예고했다.
28일 '뜬뜬' 채널에는 '핑계고' 예고 영상이 공개됐다. 영상에는 MBC 새 금토 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞춘 두 사람이 게스트로 등장해 눈길을 끌었다.
두 사람의 등장에 유재석은 "수려하다. 수려해"라며 감탄했고, 아이유는 3회차를 채운 쿠폰북을 자랑해 웃음을 자아냈다. 반면 자색고구마 색상의 의상을 입고 등장한 양세찬은 "자칫하면 꼴뚜기로 보일까 봐 고구마로 그래도. 구황작물로 가야 한다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 변우석은 "형 몸 진짜 좋더라. 같이 샤워를 했는데 몸이 너무 좋은 거다. 복근. 막 광배근이 아예"라며 유재석의 몸 상태를 언급했다. 이에 유재석이 "아이, 뭐 그 정돈 아니고"라고 민망해하자, 아이유는 "그래도 막 많이 부정하지 않으시네요?"라고 받아쳐 웃음을 더했다. 유재석은 "쟤도 참 팩트로"라고 웃으며 발끈했고, 변우석은 "형이 눈빛을 주는데 '좀만 더' 이런 느낌으로"라고 덧붙이며 너스레를 떨었다.
유재석은 "가수로 데뷔해서. (아)이유가 정말 대단하다. 계속해서 어떤 이게 있지만 노력한다고 우리 쪽에 이 결과가"라며 아이유를 향한 칭찬을 전했다. 그 순간 변우석이 "그러니까. 어떻게 하면 그렇게 되는 거지?"라고 혼잣말하듯 말하자, 유재석은 "너 내 얘기 안 듣니?"라고 받아쳐 또 한 번 웃음을 자아냈다.
변우석이 말을 꺼내려다 멈추자 아이유는 "아니야. 얘기해 봐"라고 말했고, 변우석은 "이번 건 얘기하고 싶지 않다"라고 장난스럽게 답했다. 이에 아이유는 "다시 삼켜라"라고 아이를 타이르듯 말했고, 유재석은 "옆에서 담임 선생님 같네"라고 반응했다.
아이유와 변우석이 출연하는 '핑계고'는 4월 4일 오전 9시 공개된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
28일 '뜬뜬' 채널에는 '핑계고' 예고 영상이 공개됐다. 영상에는 MBC 새 금토 드라마 '21세기 대군부인'에서 호흡을 맞춘 두 사람이 게스트로 등장해 눈길을 끌었다.
두 사람의 등장에 유재석은 "수려하다. 수려해"라며 감탄했고, 아이유는 3회차를 채운 쿠폰북을 자랑해 웃음을 자아냈다. 반면 자색고구마 색상의 의상을 입고 등장한 양세찬은 "자칫하면 꼴뚜기로 보일까 봐 고구마로 그래도. 구황작물로 가야 한다"라고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 변우석은 "형 몸 진짜 좋더라. 같이 샤워를 했는데 몸이 너무 좋은 거다. 복근. 막 광배근이 아예"라며 유재석의 몸 상태를 언급했다. 이에 유재석이 "아이, 뭐 그 정돈 아니고"라고 민망해하자, 아이유는 "그래도 막 많이 부정하지 않으시네요?"라고 받아쳐 웃음을 더했다. 유재석은 "쟤도 참 팩트로"라고 웃으며 발끈했고, 변우석은 "형이 눈빛을 주는데 '좀만 더' 이런 느낌으로"라고 덧붙이며 너스레를 떨었다.
유재석은 "가수로 데뷔해서. (아)이유가 정말 대단하다. 계속해서 어떤 이게 있지만 노력한다고 우리 쪽에 이 결과가"라며 아이유를 향한 칭찬을 전했다. 그 순간 변우석이 "그러니까. 어떻게 하면 그렇게 되는 거지?"라고 혼잣말하듯 말하자, 유재석은 "너 내 얘기 안 듣니?"라고 받아쳐 또 한 번 웃음을 자아냈다.
변우석이 말을 꺼내려다 멈추자 아이유는 "아니야. 얘기해 봐"라고 말했고, 변우석은 "이번 건 얘기하고 싶지 않다"라고 장난스럽게 답했다. 이에 아이유는 "다시 삼켜라"라고 아이를 타이르듯 말했고, 유재석은 "옆에서 담임 선생님 같네"라고 반응했다.
아이유와 변우석이 출연하는 '핑계고'는 4월 4일 오전 9시 공개된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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