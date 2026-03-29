사진 = 서인영 인스타그램

가수 서인영의 화끈한 매력이 시선을 모은다.최근 서인영은 자신의 인스타그램에 "화끈하게 채널 다시 만들었어요"라며 "여러분 아시죠 제 성격~? 컴백 2회차 응원해주세요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 서인영은 짧게 컬이 들어간 헤어스타일을 자연스럽게 살린 채 한쪽 눈을 감고 윙크하며 밝은 미소를 짓고 있다. 또렷하게 그려진 아이라인과 속눈썹이 눈매를 또렷하게 강조하고, 광택감이 도는 립 메이크업이 표정에 생기를 더한다. 블랙 가죽 소재의 홀터넥 의상이 어깨 라인을 드러내며 과감한 분위기를 만들고, 목에는 진주 초커와 체인 목걸이가 겹쳐져 스타일에 포인트를 더한다. 밝은 배경 위에서 얼굴과 스타일링이 선명하게 드러나며 전체적인 이미지를 더욱 또렷하게 완성한다.이를 본 팬들은 "드디어 퀸인영을 받아줄 시대가 와서 감격스러워", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "패션이든 뷰티든 캐릭터든 뭐든 다 앞서가서 문제였을까 누나", "서인영의 재부활을 축하합니다" 등의 댓글을 달았다.앞서 서인영은 '개과천선 서인영' 유튜브 채널을 공개하며 이혼 등 과거 논란과 자신에 대한 이야기를 솔직하게 털어놓은 바 있다. 하지만 공개 하루 만에 해당 영상이 돌연 삭제됐다. 이후 서인영은 이에 대해 일시적 오류라고 설명하며 "개과천선 너무 힘들다"고 했다. 그러면서도 "댓글 다 읽고 있고 선플 감사하다"고 전했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr