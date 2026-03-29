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이선빈이 찐친 박보영을 위한 초대장 전달 작전을 개시한다. 앞서 이선빈은 2018년 연말부터 이광수와 열애를 이정 후 연예계 공식 커플이 됐다.오늘(29일, 일) 저녁 6시 5분 방송되는 MBC 예능 '마니또 클럽' 9회에서는 3기 회원 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈의 개별 마니또 미션이 펼쳐진다. 특히 이선빈은 8년 지기 찐친이자 마니또 상대인 박보영를 위한 '미리 하는 생일파티'를 계획하며 특별한 이벤트를 준비할 예정이다.이번 선공개 영상에는 박보영에게 초대장을 전달하기 위해 리얼 200% 아르바이트생으로 위장한 이선빈의 모습이 담겼다. 이선빈은 말 인형 탈을 쓰고 "너무 떨린다"며 아르바이트생인 척 시민들에게 홍보용 물티슈를 전달하며 시선을 사로잡았다.이선빈은 박보영을 포착하자마자 그대로 경주마처럼 돌진해 초대장을 전달했지만, "제 마니또예요?"라는 박보영의 이야기에 동공 지진을 보이며 순간 당황했다. 이선빈은 더욱 당당하게 다른 사람의 부탁을 받고 온 척 요란스러운 수신호로 박보영을 속이는 데 성공했다. 완벽한 언더커버를 위해 진짜 아르바이트도 이어가며 몰입감을 유지했다.마니또의 초대장을 받은 박보영의 반응도 눈길을 끈다. 박보영은 내성적인 느낌 물씬 나는 마니또의 편지에 "진짜 MBTI I(내향형)이신 거 같아"라며 마음 쓰이는 모습을 보였다. 하지만 정작 이선빈은 인형 탈을 쓰고 파워E '외향마'의 면모를 뽐내며 폭소를 안기기도.이어진 장면에서는 초대장을 확인하며 "우리 아빠가 모르는 데는 가지 말라고 했는데"라고 말하는 박보영의 모습과 함께 파티장 현장이 살짝 공개되며 시선을 사로잡았다. 어떤 깜짝 이벤트가 기다리고 있을지, 박보영이 과연 파티에 참석할지 본 방송을 향한 기대감을 끌어올린다.차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈이 함께하는 '마니또 클럽' 9회는 오늘(29일, 일) 저녁 6시 5분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr