공효진, 15주년 파티서 전혜진 울렸다…“딸 시계 못 본다 걱정했지” ('천개미')

배우 전혜진이 이천희와 결혼 15주년을 맞아 절친들의 축하 속에 뜨거운 눈물을 흘렸다.28일 '천개미이천희' 채널에는 "이천희♥전혜진, 눈물의 15주년 깜짝 결혼기념일 파티"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상 속 이천희는 아내 전혜진을 위해 비밀리에 친한 연예계 동료들의 영상 편지를 공개했다.특히 눈길을 끈 것은 영상 편지에 등장한 공효진-케빈오 부부였다. 케빈오와 다정하게 카메라를 응시하며 공효진은 "15주년 되면 어떤 기분인지 모르겠는데 어떤 기분이야? 시간이 훌렁 간 것 같아?"며 신혼부부 다운 궁금증을 드러내 웃음을 자아냈다.이어 "혜진이가 딸 소유가 초등학교에 들어갈 때 한글을 떼지 못하고, 시계를 볼 줄 모른다며 정말 많이 걱정했잖아"고 말했다. 영상을 보던 전혜진은 딸 이야기가 나오자 눈물을 보였다.공효진이 "15주년이란 소유의 그만큼의 세월을 얘기해 주는 거고, 훌륭한 딸을 키워낸거다"고 응원의 메시지를 전해 훈훈함을 자아냈다. 케빈오도 "형 멋있어요!"고 아내를 위해 파티를 준비한 이천희의 칭찬도 잊지 않았다.영상 편지에 등장한 뜻밖의 인물은 또 있었다. 송은이와 김숙이 등장하자 전혜진은 환하게 웃음을 지었다. 김숙은 "천희가 이런 부탁을 잘 안 하는데 조심스럽게 이야기를 하더라"며 축하 인사를 전했다.이어 전혜진은 이천희에게 게임기를 선물로 받았다. 그는 "이 정도 선물을 받으려면 한 30년은 살아야 하는 거 아니냐"며 눈물을 닦고 환한 미소를 지어 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr