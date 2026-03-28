유니스, 도쿄 팬미팅 잘 다녀올게요 [TV10]

그룹 유니스가 '2026 유니스 도쿄 팬미팅(2026 UNIS TOKYO FANMEETING MoshiMoshi This is UNIS!)' 일정 참석 차 28일 오전 인천국제공항을 통해 일본으로 출국했다.이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr