홈 연예가화제 유니스, 도쿄 팬미팅 잘 다녀올게요 [TV10] 입력 2026.03.28 07:59 수정 2026.03.28 07:59 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 유니스가 '2026 유니스 도쿄 팬미팅(2026 UNIS TOKYO FANMEETING MoshiMoshi This is UNIS!)' 일정 참석 차 28일 오전 인천국제공항을 통해 일본으로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 혹사 논란 터졌다…육성재 "일주일에 7시간밖에 못 자, 수익도 1/6 토막" ('전현무계획3')[종합] 유연석, 시신 유기 현장서 난동 부렸다…긴급체포 엔딩에 '8.7%' 기록 ('신이랑') 구성환 새 절친, 결국 '나혼산' 빈자리 꿰찼다…기안84도 인정, "또 한명의 슈스 나와" [종합] ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT