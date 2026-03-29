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사진=각 소속사/CJ ENM

CJ ENM의 'KCON JAPAN 2026(케이콘 재팬 2026)'이 새롭게 신설된 K-스토리존에 배우 박서함, 이채민의 출연 소식과 함께 스토리부터 확장된 뷰티까지 한층 넓어진 K-경험의 스펙트럼을 예고했다.5월 8일부터 10일까지 일본 마쿠하리 멧세에서 열리는 'KCON JAPAN 2026'은 K-POP을 비롯해 글로벌 팬들의 취향을 저격한 최신 K-트렌드를 한자리에서 즐길 수 있는 세계 최대 규모 K-라이프스타일 페스티벌이다. 아티스트 라인업 공개로 열기가 고조되는 가운데, KCON의 빠질 수 없는 요소인 'FESTIVAL GROUNDS(페스티벌 그라운즈)'에는 올해 처음으로 신설되는 체험형 공간과 페스티벌 융합으로 보다 확장된 즐길 거리로 오감을 만족시킬 전망이다.KCON만의 차별화된 볼거리를 배가하는 페스티벌 그라운즈는 K-POP을 비롯해 뷰티, 푸드, 스토리 등 다양한 'K'를 직접 경험할 수 있는 체험형 공간이다. 올해는 새롭게 K-스토리 존이 신설되며, K-뷰티존 역시 더 확장된다. 각 분야의 독보적인 인프라를 보유한 올리브영, CJ 4DPLEX 등과의 협업을 통해 한층 진화된 K-라이프스타일 체험 공간으로 변모할 예정이다K-BEAUTY ZONE(K-뷰티 존)에서는 최초로 '올리브영 페스타 월드투어'가 KCON에 열린다. 한국을 넘어 글로벌 뷰티 트렌드를 선도하는 올리브영만의 신뢰도 높은 큐레이션을 바탕으로 K-뷰티 트렌드를 체험하고, 최신 K-뷰티 전문가의 노하우까지 받을 수 있다. 또한 글로벌 APP과 현장을 잇는 심리스(Seamless) 뷰티 쇼핑 경험을 비롯해 오직 KCON 현장에서만 만날 수 있는 풍성한 혜택의 구디백도 마련된다.K-POP과 함께 K-컬처의 근간이 되는 드라마, 영화 등 K-콘텐츠를 만날 수 있는 K-STORY ZONE(K-스토리 존)도 신설된다. 또 하나의 KCON 시그니처 공간 탄생을 예고하는 이번 K-스토리 존에는 tvN '우주를 줄게' 등 다양한 작품에서 폭넓은 스펙트럼으로 글로벌 팬덤을 사로잡은 배우 박서함과 tvN '폭군의 셰프'를 통해 차세대 라이징 스타로 자리매김한 배우 이채민이 출연 소식을 알렸다. 앞서 이채민은 2024년 동갑내기 배우 류다인과 연인 관계임을 공식적으로 인정했다.복합문화공간을 모티브로 한 K-스토리 존에는 'SCREENX' 상영관이 구현돼 마치 영화관을 방문한 듯한 경험을 선사할 예정이다. CJ 4DPLEX의 3면 확장 스크린 기술 'SCREENX'를 통해 극장에서만 느낄 수 있었던 시각적 몰입감을 KCON 현장에서도 즐길 수 있게 하는 것. 스튜디오드래곤 제작의 인기 K-드라마와 인공지능 기술을 제작 과정에 도입한 AI 영화 일부가 상영되며, 현재와 미래를 아우르는 K-스토리텔링 콘텐츠를 한자리에서 경험할 수 있는 공간으로 기대를 모은다. 자세한 내용은 추후 순차적으로 공개될 예정이다.KCON은 2012년 미국 어바인을 시작으로 아시아, 중동, 유럽, 미주 등 전 세계 14개 지역에서 개최됐으며, 오프라인 누적 관객 수 약 223만 명을 기록했다. 디지털 플랫폼을 통해 수천만 명의 글로벌 팬들이 언어와 국경을 넘어 강력한 팬덤을 형성하고 있으며, 아티스트와 브랜드의 글로벌 진출을 돕는 독보적인 플랫폼으로 자리매김하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr