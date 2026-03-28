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그룹 방탄소년단(BTS)이 해외 일정을 마치고 28일 오전 인천국제공항을 통해 미국에서 입국했다.
BTS, 우리 아미들 질서 굿 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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