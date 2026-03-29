사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 박은영 셰프가 중식당 개업 후 손해를 봤다고 고백했다.28일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에서 '중식 여신' 박은영 셰프가 출연했다.이날 박은영 레스토랑의 윤준원 헤드셰프는 "지난 방송 후 예약앱 검색 인원이 7000명 이상, 예약 손님이 두 배가 늘었다"면서 "원래 점심 운영도 한 턴이었는데, 두 턴으로 바꿔서 20~30명 정도에서 40~50명 손님을 받게 됐다"고 밝혀 놀라게 했다.박은영과 윤준원은 대림 시장에서 중국 식재료를 구입했다. 특히 박은영은 메뚜기볶음, 미꾸라지 볶음, 식용 개구리, 왕누에, 돼지 부속 등에 관심을 드러내 눈길을 끌었다. 윤준원은 "오늘 지름신 들렸다"며 웃음을 지었다.박은영은 오랜만에 스승 여경래 셰프 레스토랑에 방문했다. 그는 여경래 아들 여민 셰프와 친남매 같은 케미를 발산해 웃음짓게 했다.여민은 "박은영이 예전에 일하다가 손을 크게 다쳤다. 놀라서 차로 뛰어갔는데, 차 타자마자 '나 이거 사진 좀 찍어줘'라고 하더라. 차 멈추고 내리라고 헀다"고 폭로했다.여경래는 "광기가 그때부터 있었던 것"이라며 웃었고, 여민은 "요즘 박은영 춤추는 게 자꾸 뜨더라. 알고리즘 뜨지 말라고 '싫어요' 누른다"며 너스레를 떨었다.박은영은 여경래 제자 시절을 회상하며 "내가 실수하면 여민 오빠가 막아줬다"면서 "칼판에서 불판으로 6년 만에 올라갔는데, 웍 할 기회도 많이줬다"며 고마움을 드러냈다.첫 월급 질문에 박은영은 "2012년 첫 월급이 150만원이었다. 굉장히 많이 받은 거다. 다들 놀랐다"고 밝혔다.반면 여경래는 짜장면 한 그릇에 170원이던, 1975년 기준으로 "나 때는 첫 월급이 6000원이었다. 냉장고도 없어서 정육점에 뛰어가서 재료 사오던 시절이었다"고 털어놨다.한편 박은영은 중식 대가 여경래 셰프의 제자로 넷플릭스 예능 '흑백요리사'에서 존재감을 드러냈으며, 최근 서울 강남에 중식 다이닝을 개업했다. 그는 "중식당 개업 후 워크인 냉장고가 고장나 식재료를 모두 날려 약 1000만원을 손해봤다"고 경험담을 전해 안타까움을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr