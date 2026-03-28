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김태호 PD가 연출한 MBC '마니또 클럽'이 사상 초유의 기상천외한 작전으로 짜릿한 도파민을 선사하고 있다. 지난달 1일 첫 방송된 이 프로그램은 제니의 출연 소식으로 공개 전부터 화제를 됐지만, 2회부터 6회까지는 1%대 시청률에 머물렀다. 이후 고윤정, 정해인 등이 출연한 2기는 전보다 재밌어졌다는 평가를 받으며, 최신 회차인 7·8회에서 연속 2.3% 시청률을 기록했다.29일(일) 오후 6시 5분 방송되는 '마니또 클럽' 9회에서는 3기 회원 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈의 개별 마니또 미션이 펼쳐진다. 각자의 마니또를 향해 치밀한 듯 허술하고, 허술한 듯 기막힌 작전이 이어지며 다이내믹한 재미를 선사할 예정이다.강훈은 황광희를 위한 선물로 배달 상품권을 준비한다. 특히 실물이 없는 배달 상품권을 선물하기 위해 사상 최초 '에어드롭(AirDrop)'으로 전달하는 방식을 계획하지만, '무한도전' 베테랑 추격전 출신 황광희의 예리한 촉에 예상치 못한 난관에 부딪힌다는 전언이다.에어드롭은 일정 거리 내 접근이 필요한 방식으로, 강훈은 "이판사판으로 가겠다"며 종이봉투를 뒤집어쓴 채 황광희에게 과감히 접근한다. 불과 2m 차이까지 좁히는 데 성공하지만, 수상함을 감지한 황광희의 움직임에 결국 유리문을 사이에 두고 '숨멎' 대치 상황이 펼쳐지며 긴박감을 더한다. 급기야 강훈은 "한 번만 봐달라"며 황광희의 휴대폰을 들고 도망가는 초강수로 궁금증을 치솟게 한다.차태현은 강훈에게 특별한 응원의 선물을 전하기 위해 '딸내미 찬스'를 다시 한번 동원한다. 조력자인 딸과 딸 친구를 비밀 요원으로 섭외해 강훈을 위한 '소녀팬 이벤트'를 기획한 것. 강훈이 있는 곳으로 은밀히 접근하던 차태현은 두 요원에게 "선물 투척하고 튀어"라는 지시와 함께 "걸리면 우린 모르는 사이"라는 당부도 빼놓지 않는다. 차태현과 딸이 펼치는 현실 부녀의 기습 작전이 성공적으로 완수될 수 있을지 기대감을 고조시킨다.차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈의 본격적인 활약은 29일(일) 오후 6시 5분 방송되는 '마니또 클럽' 9회에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr