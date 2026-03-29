♥이광수 눈 감아…이선빈, 6살 연상 가수에 깜짝 이벤트 받았다 "여기야" ('마니또클럽')

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이광수와 공개 연애 중인 이선빈이 6살 연상 황광희에게 깜짝 이벤트를 받는다.29일 오후 6시 5분 방송되는 MBC 예능 '마니또 클럽' 9회에서는 3기 회원 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈의 개별 마니또 미션이 펼쳐진다. 여기에 '시크릿 마니또'를 위한 대망의 첫 완전체 만남까지 공개된다.박보영은 최근 소속사를 설립한 차태현을 응원하기 위해 서툰 손길로 직접 명패 만들기에 도전한다. 명패 전달을 위해 소속사 잠입 작전을 계획하고, 소속사 공동 대표인 조인성에게 또다시 SOS를 청하지만, 예상치 못한 변수에 당혹스러움을 감추지 못한다. 뿐'찐친 특권'으로 차태현의 아내에게도 직접 조언을 구할 예정. "너무 짜릿해"라고 연발한 사연의 전말이 무엇일지 궁금증을 고조시킨다.황광희는 "고교 시절 응원단이었다"고 밝히며 이선빈을 위한 특별한 응원 작전을 계획한다. 이선빈의 애칭인 '완두콩'에 맞춰 완두콩 코스프레 의상을 입고 불과 5m 거리에서 "여기야"라고 외치며 역대급 대담한 작전을 펼친다고. '이벤트 퀸' 이선빈마저 입을 떡 벌어지게 한 깜짝 이벤트를 준비했다고 해 기대감을 더한다.3기 회원들의 완전체 만남도 베일을 벗는다. 울산에서 펼쳐지는 2박 3일 워크숍을 위해 기차에서 처음 한자리에 모이게 된 것. 차태현, 박보영, 이선빈, 황광희, 강훈은 "우리 가족들 아니야"라며 반가움을 드러낸 것도 잠시, 서로의 마니또가 누구인지 추리하며 치열한 눈치 싸움을 벌일 예정이다. ‘마니또 클럽’ 최초 워크숍과 함께 역대급 찐 가족 케미를 선사할 3기 첫 만남에 기대가 모인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr