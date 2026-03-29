유명 셰프, 얼굴에 화상 입었다…심각한 부상에도 병원 못 가, "7kg 빠져" ('전참시')

사진제공=MBC

‘중식 여신’ 박은영과 ‘요리하는 돌아이’ 윤남노의 찐친 회동이 공개됐다.28일 방송되는 MBC 예능 ‘전지적 참견 시점’(이하 '전참시') 391회에서는 ‘흑백요리사’ 출연 이후 밥 친구이자 술 친구로 거듭난 박은영과 윤남노, 두 셰프의 강렬했던 첫 만남 비화부터 현실 셰프 생존기까지 다채로운 이야기가 펼쳐진다.먼저 현재는 찐친 케미를 발산하는 두 사람의 첫 만남이 호의적이지 않았다는 사실이 공개돼 흥미를 자극한다. ‘흑백요리사’ 출연 전부터 셰프계에서 이름을 알렸던 두 사람은 촬영장에서 서로를 처음 마주한 순간 연예인 보는 느낌으로 바라봤다고 털어놨다. 그러나 훈훈한 고백에 반전이 뒤따랐다.박은영이 “준비 많이 하셨어요?”라고 먼저 말을 건네자, 윤남노가 예상치 못한 재수 없는 답으로 박은영을 당황케 했다는 것. 이후 윤남노가 첫 라운드에서 ‘보류’를 받자, 첫 순서로 합격한 박은영은 “통쾌했다”고 밝혀 웃음을 자아냈다. 윤남노가 박은영에게 건넨 ‘재수 없는’ 답이 무엇이었을지 궁금증이 모인다.비스트로 개업을 앞둔 윤남노를 향한 ‘개업 선배’ 박은영의 매운맛 팩폭도 이어진다. 앞서 첫 독립 식당 오픈 준비를 하며 7kg이 빠졌다는 박은영은 경험에서 우러나온 현실적인 조언과 쓴 소리를 아끼지 않았다. 윤남노가 “오븐에 4600만원을 썼다. 그게 내 꿈이었다”고 털어놓자, 박은영은 “꿈은 꿈속으로 보내”라며 단호한 팩폭을 날린 것.그러나 단호함도 잠시, 맥주잔에 소주를 채워 마시는 화끈한 주당 텐션까지 똑 닮은 두 찐친은 얼굴에 2도 화상을 입으면서도 주방을 지켜야 했던 일화 등, 셰프들의 혹독한 생존기를 공유하며 더 단단한 우정을 쌓는다고.전참시를 통해 ‘단골 막창집’부터 ‘방구석 다이닝’까지 역대급 먹방을 선보이며 연이어 화제를 모았던 윤남노가 이번에는 간장게장 먹방으로 시청자들의 침샘을 제대로 자극할 전망이다. 갑각류 알레르기가 있다는 의외의 사실을 공개한 윤남노는 알레르기까지 이겨낸 게장 먹방 꿀팁을 전수한다. 급기야 박은영마저 체통을 내려놓고 전투적으로 먹게 만든 윤남노의 특급 먹방 비법이 무엇일지 궁금증을 자아낸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr