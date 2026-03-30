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30일(월) 방송되는 SBS '아니 근데 진짜!'에서는 가수 전소미가 출연해 등장부터 4MC와 댄스 배틀을 선보이며 역대급 웃음을 선사할 예정이다.최근 진행된 녹화에서 전소미(25)는 여권 세 개 보유자라며 대한민국, 네덜란드, 캐나다 여권을 공개했다. 그는 "한국 여권을 제일 많이 쓰고, 유럽 갈 땐 네덜란드 여권, 미국 갈 땐 캐나다 여권이 좋다"며 3중 국적자의 장점을 뽐냈다. 이에 카이가 "수지 누나도 여권이 여러 개 있지 않냐"며 농담하자, 이수지는 "나도 18개쯤 있다"며 린자오밍 말투로 응수해 웃음을 자아냈다.'파워 E' 성격의 소유자 전소미가 존재감 넘치는 에피소드를 공개했다. 그는 연희동 한복판에서 차가 방전됐는데, 사람들이 모두 자기를 보고 있다는 생각에 오히려 좋았다고 말해 폭소를 자아냈다. 한편, 인지도 굴욕을 겪은 사연도 털어놨다. 그는 홍대에서 한 남성이 번호를 물어보자 거절하기 위해 얼굴을 공개했지만, 전소미임을 못 알아보고 "이국적이시네요"라는 답을 받았다고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.2016년 아이오아이로 걸그룹 데뷔한 전소미가 이번 연도에 결혼할 사주라고 고백해 현장을 발칵 뒤집었다. 그는 "사주를 보러 갔는데 이번 연도 결혼 운이 가장 좋다고 했다, 나중에도 운이 미미하게는 있지만 올해가 최고"라며 지금 당장 할 수 없는 현실에 아쉬움을 내비쳤다. 이에 탁재훈은 "결혼과 죽음은 미룰 수 있을 때까지 미루는 게 낫다"며 현실적인 충고를 해 모두의 폭소를 자아냈다.'아니 근데 진짜!' 9회는 30일 월요일 밤 10시 10분에 SBS에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr