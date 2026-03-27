/ 사진제공=넷플릭스

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방송인 지석진이 대상 수상에 관해 언급했다.27일 서울시 상암동의 한 카페에서 넷플릭스 '만학도 지씨'의 기자간담회가 열린 가운데 현장에는 방송인 지석진과 오마이걸 미미, 연출을 맡은 정도담 PD가 참석했다.넷플릭스 예능 '만학도 지씨(연출 정도담, 제작 TEO)'는 날것의 질문으로 지식의 문턱을 허물어뜨린 현실 밀착형 지식 탐험 예능이다. 환갑의 나이에도 학구열 가득한 만학도 지석진과 허를 찌르는 질문 천재인 오마이걸 멤버 미미가 MC를 맡았다.앞서 지석진은 유튜브 채널 '핑계고'에서 대상을 수상해 화제가 됐다. 이에 대해 지석진은 "혹시 안 될까 걱정했는데 다행히 받게 돼 축하를 받았다"고 입을 열었다.이어 그는 "다른 방송사에서도 대상 이야기가 나오지만 제 인생에서 대상이 그렇게 중요한 건 아니"라며 "물론 영광스럽고 감사한 일이지만 상의 무게 때문에 부담을 갖고 싶진 않다"며 지난해 무관에 그쳤던 SBS '연예대상'을 간접적으로 언급하기도 했다.또한 지석진은 "예전에는 '이 정도 살았으면 상도 받을 만하지'라고 생각했는데, 지금은 다 감사하다는 마음이다. 이 자리에서 이야기하는 것도 감사하다"며 달라진 가치관을 전했다. 그러면서 "어깨의 무게가 없다고 하면 거짓말이다. 더 열심히 살아야겠다는 생각이 든다"고 덧붙였다.아울러 그는 "(대상 수상 후) 처음 '만학도 지씨' 기획안을 받았을 때 기분이 너무 좋았다. '나 많이 올라왔네' 싶었다. 원래는 '만학도 지석진'이었는데 '지씨'로 바뀌면서 더 좋아졌다"며 "힘들어가면 무리수 둘 수 있으니까 마음 편하게 하자고 생각했다"고 솔직하게 말했다.'만학도 지씨'는 30일 오후 5시 넷플릭스에서 1, 2회를 공개한다. 이후 매주 월요일 오후 5시 1회씩 순차 공개될 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr