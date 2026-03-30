그룹 베리베리 강민/사진제공=젤리피쉬엔터테인먼트

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솔로 아티스트로 변신한 그룹 베리베리 강민이 K팝 아티스트라면 누구든 본받을 만한 '팬바보'의 모습을 보여줬다.지난 23일 강민은 서울 강남구에 위치한 소속사 젤리피쉬엔터테인먼트 사옥에서 텐아시아와 만나 첫 번째 솔로 싱글 앨범 'Free Falling'(프리 폴링)에 대해 다양한 이야기를 나눴다.이날 강민은 솔로로 처음 앨범을 내는 데에 대해 "아직 많이 부족한데 이런 기회가 생겨 감사한 마음"이라면서 "팬들의 관심으로 생긴 기회니 시간 아깝지 않게 열심히 하는 가수가 되겠다"고 소감을 전했다."베리베리 멤버로서 활동하다가 모든 걸 혼자 하고자 하니 걱정이 많이 됐다"던 그는 "인터뷰도 방송도 혼자 하려니 떨리고 책임감이 느껴진다. 데뷔할 때를 돌이켜 보면 그땐 아무것도 모르고 했다. 뭐든지 그때처럼 최선을 다하면 되겠다 싶어서 열심히 하고자 마음먹었다"고 했다.강민은 'Free Falling'의 주제는 '불안'이라면서 "모든 사람이 당연히 불안을 겪지 않나. 가벼운 불안은 저도 갖고 있는데, 개인·단체 팬미팅 하면서도 불안하더라. 행복해서 불안했다. 이 이야기를 솔직하게 해보면 어떨까 싶어서 주제로 삼았다. 평생 사랑받기 위해 불안을 연료로 열심히 살아야겠다 다짐했다"고 설명했다.그러면서도 그는 "너무 딥하게 만들고 싶진 않았다"며 "제가 강조하고 싶은 건 '불안을 느끼는 이유가 행복'이란 거다. 앞으로도 팬들과 행복하길, 그러니 내가 노력하겠단 메시지를 보여주고 싶다"고 밝혔다.강민은 이번 연약한 소년의 비주얼을 보여주고 싶었다면서 "오히려 운동을 안 하려고 했다. 하기 싫어서는 아니다. 그게 더 표현 잘 될 것 같았다"고 웃었다. 그는 "불안이라는 단어를 눈으로 보기에 이해가 잘 되려면 최대한 말라 보이게 만들어야겠다고 생각했다. 다이어트를 열심히 하고 있다. 원래도 다이어트했는데 2kg 더 뺐다"고 덧붙였다.강민은 솔로 가수로서 어떤 가수가 되고 싶으냐는 기자의 질문엔 "노래 한 곡 나오는 3분 내내 멋있는 가수가 되고 싶다. 콘서트를 홀로 서게 되면, 무대 내내 멋져 보이다가 토크에선 재밌는 가수가 되는 게 꿈"이라고 답했다. 지금까지 달성도를 숫자로 표현해달라고 하자 그는 "30% 정도로 하겠다. 준비하는 저 자신이 멋져 보인다. 솔로 활동도 이제 시작하니 하면서 더 채워지지 않을까"라고 했다.강민은 '멋진 가수'의 기준에 대해서는 "사실 뚜렷하지 않다"면서 "무엇인지도 모르는데 쫓는 게 제일 힘든 부분인 것 같다. 제일 처음엔 어쩌다 가수를 꿈꿨지, 이런 생각을 한다. 멋진 선배님들 무대 보면서 팬들 행복하게 해주고 싶어서 시작했더라"라고 말했다.이어 그는 자기 롤모델로 그룹 샤이니 태민을 꼽았다. 강민은 "제가 처음 솔로를 꿈꾸게 된 것도 태민 선배님 덕분이다. 선배님과 앨범 활동이 겹친 적이 있다. 댄서도 없이 태민 선배님 홀로 인트로에서 혼자 춤을 추는 걸 봤다"고 회상했다.강민의 첫 번째 싱글 'Free Falling'은 그가 직접 작사에 참여한 앨범과 동명의 타이틀 곡 'Free Falling'을 포함해 총 세 곡이 수록돼 있다. 타이틀곡 'Free Falling'은 다이내믹한 리듬과 기타, EP의 앙상블이 어우러지는 컨템포러리 R&B 팝 장르 곡이다. 이 노래는 서로를 밀어내고 다시 끌어안으며 사랑과 상처를 주고받는 관계 속 두 사람의 불안한 감정을 그려낸 곡이다.한편, 강민의 'Free Falling'은 지난 26일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr