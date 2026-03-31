사진=쿠팡플레이

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4월 17일(금) 베일을 벗는 쿠팡플레이 시리즈 <로맨스의 절댓값>이 한 번 보면 빠져들 수밖에 없는 5인 5색 캐릭터 포스터를 공개하며 본격적인 '입덕'의 문을 열었다.<로맨스의 절댓값>은 꽃미남 선생님들을 주인공으로 BL 소설을 쓰던 여고생이 현실에서 그들과 예상치 못한 순간들을 마주하며, 파란만장한 학교생활의 주인공이 되는 하이틴 시리즈다.캐릭터 포스터 5종은 '미니어처'라는 독특한 콘셉트로 구성돼 눈길을 사로잡는다. 다섯 명의 캐릭터가 각기 다른 매력을 뿜어내면서도, 하나로 이어 붙이면 마치 또 하나의 거대한 포스터처럼 자연스럽게 연결되어 소장 욕구를 자극한다.평범한 여고생이자 BL 소설 작가로 이중생활을 펼쳐갈 '의주'(김향기)가 노트북을 끌어안은 채 '우린 친구였어' 소설책 위에 올라선 모습은, 소설 작가 '이묵'으로 활동하며 현실과 상상이 맞물리는 순간 '의주'가 써 내려갈 발칙한 전개와 도파민을 자극하는 이야기의 시작을 예고하며 호기심을 자극한다. 이어 수학 선생님 '가우수'(차학연)는 단정한 슈트 차림으로 수학 교과서 위에 앉아 카리스마를 발산한다. IQ 156 멘사 회원이라는 설정에 맞게 이성적이고 차분한 분위기로 완성형 냉미남 캐릭터의 존재감을 자랑한다.여유로운 포즈와 밝은 표정으로 분위기를 환기하는 외국어 선생님 '노다주'(김재현)는 다중언어 능력자다운 여유로운 미소와 예측 불가한 에너지로 활력을 더한다. 농구공을 들고 체육 교과서 위에 앉아 시선을 끄는 체육 선생님 '정기전'(손정혁) 은 전직 국가대표 출신다운 피지컬과 직진 매력을 예고하며 예비 시청자들의 설렘 지수를 높인다. 마지막으로 국어 선생님 '윤동주'(김동규)는 부드럽고 깊은 눈빛으로 다정함과 여유로움을 동시에 지닌 '느좋남'의 정석을 보여주며 김동규가 풀어낼 '윤동주' 서사에 대한 궁금증을 더한다.각기 다른 매력을 가진 5명의 캐릭터 포스터가 한 장면처럼 이어지며 완벽한 '입덕 라인업'을 완성한 <로맨스의 절댓값>은 4월 17일(금) 오후 8시, 쿠팡플레이에서 공개된다. 쿠팡 와우회원은 물론 일반회원 누구나 무료로 시청할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr