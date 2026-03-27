BTS RM, 정국/ 사진=텐아시아 DB

사진=에픽하이 유튜브 캡처

그룹 방탄소년단 RM과 슈가가 에픽하이와 만났다.에픽하이는 지난 26일 공식 유튜브 채널을 통해 '밥은 먹고 다니냐? ft. BTS RM, 슈가'라는 제목의 새 에피소드를 공개했다.이날 타블로는 "팀에서 누가 막내냐"고 물었고, RM과 슈가는 "정국이다. 이제 서른이다"라고 답했다. 타블로는 35세 맏형 진을 언급하며 "진에게는 정국이가 아기 같겠다"고 했다. RM은 "정신 연령은 비슷한 것 같기도 하다"고 말해 웃음을 자아냈다. 타블로는 "너희 다 같이 있는 걸 보면 진이 어리게 느껴진다"고 말했다. RM은 "그게 우리 팀에 좋은 영향을 미친다"며 진을 칭찬했다.두 사람은 힘들 때 의지하는 멤버로 지민을 꼽았다. RM은 "지민이가 연애 프로그램에서 몰표받는 그런 포지션이다"라고 말했다. 타블로는 "지민이가 정국보다 2살 많은데도 더 막내처럼 느껴지냐"고 질문했다. RM은 "조금 다르다. 정국이는 무슨 생각을 하는지 모르겠다"고 했다.타블로는 "정국은 무대를 잘한다. 무대에서 계산하는 것 같지가 않다"고 이야기했다. RM은 "그냥 하는 게 안 되는 사람이 많다"며 타블로에게 공감했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr