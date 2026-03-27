사진 제공=JYP엔터테인먼트

JYP엔터테인먼트(이하 JYP)가 글로벌 보이그룹 오디션을 개최하고 K팝을 이끌 인재를 찾아 나선다.JYP는 지난 3월 26일 오후 2시 공식 오디션 사이트를 오픈하고 '2026 JYP BOY GROUP GLOBAL AUDITION : 더 HEAT'(2026 JYP 보이그룹 글로벌 오디션 : 더 히트) 개최 소식을 알렸다. 오디션명 '더 HEAT'는 영단어 'HEAT'처럼 강렬한 '열기'를 예고하는 동시에 '인기'를 뜻하는 'HIT'의 의미를 함께 지니고 더 뜨거운 K팝 흥행을 이어갈 보이그룹의 완성을 기대케 한다.이번 오디션은 2008년~2016년 출생의 남성이라면 누구나 지원할 수 있고 4월 18일 오사카(이하 현지시간), 25일 뉴욕과 방콕, 5월 2일 캘리포니아, 9일 도쿄, 16일 시드니, 23일 멜버른, 31일 서울까지 총 8개 지역에서 열린다. 1차 온라인 지원은 각 지역 오디션 진행일 기준 3일 전 오후 11시 59분까지 가능하며, 전체 접수는 마지막 지역 서울 오디션 개최일 기준 3일 전인 5월 28일 오후 11시 59분에 최종 마감된다.오디션 접수에 앞서 호기심을 자극하는 포스터와 영상이 공개됐다. 식재료들이 춤을 추며 전에 없던 생동감을 보여주는 등 비현실적인 요소들로 시선을 사로잡은 콘텐츠는 JYP의 새로운 완성작이 될 보이그룹을 선보이겠다는 포부를 흥미롭게 풀어냈다. 특히 영상 속 JYP 대표 프로듀서 박진영(J.Y. Park)의 흥겨운 음성이 흐르며 기분 좋은 긴장감과 위트를 강조해 글로벌 보이그룹 오디션을 향한 이목을 집중시켰다.유수의 K팝 대표 보이그룹을 선보여온 JYP가 최상의 에너지로 무대를 달굴 원석을 발굴할 글로벌 보이그룹 오디션 '2026 JYP BOY GROUP GLOBAL AUDITION : 더 HEAT'는 공식 홈페이지에서 지원 가능하다. 오디션에 대한 자세한 사항은 공식 SNS 채널 및 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr