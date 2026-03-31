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새로운 '신랑즈'로 합류한 배우 서준영(38)이 '신랑수업2'에서 '불도저 직진남'의 매력으로 시청자들의 시선을 사로잡았다. 앞서 그는 2011년 개봉한 독립영화 '파수꾼'에 이제훈의 친구로 출연해 눈길을 끌었다.26일 방송된 채널A '신랑수업2'에서 서준영이 인생 첫 소개팅에 도전했다. 청순한 미모의 기상캐스터 정재경이 소개팅녀로 나타나자 서준영은 "백의의 천사를 만난 느낌"이라며 첫인상을 밝혔다. 곧장 자신이 운영하는 카페로 데려간 서준영은 정재경이 주문한 음료를 직접 만들어주며 매력을 어필했다.서준영은 "첫 소개팅이라 긴장되어서 잠을 못 잤다. 부모님은 오늘 거의 장가가는지 아신다"라며 처음이지만 작정하고 나온 듯 적극적인 모습을 보였다. 정재경이 "웃을 때 귀여운 사람이 좋다"라고 말하자 서준영은 싱긋 웃어 보이며 미소를 어필했다. 이에 MC 송해나는 "바로 웃는 거 봐"라며 웃음이 터졌고, 정재경도 "웃을 때 귀여우시다"라며 인정했다.분위기가 무르익자 서준영은 자신의 지인이 하는 식당으로 자리를 옮겨 대화를 이어갔다. 서준영은 "저는 20살 때도 결혼하고 싶었다. 계속 일도 일이고 여건이 안 맞아 못 했다. 이제는 결혼하고 싶다. 너무너무 하고 싶다"라며 결혼에 대한 생각을 밝혔다. MC 이승철은 "속도가 굉장히 빠를 것 같다. '연애 길게 해서 뭐해요?'라며 빨리 결혼할 것 같다"라고 예측했다. 아니나 다를까 서준영은 "퇴근하면 현관에 마중 나와주면 좋겠다"라며 자신의 결혼 로망을 밝혔다.'야식 데이트'를 꿈꾼다는 정재경의 결혼 로망에 대해서 서준영은 "어렵지 않다"라며 당장이라도 로망을 이뤄줄 기세를 보였고, MC 탁재훈은 "이로써 두 사람은 부부가 됐음을 선언합니다"라며 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다. 게다가 서준영은 "재경 씨를 더 알고 싶다는 생각이 든다"라며 직접적으로 표현하며 불도저 매력을 보여줬다.그러나 정재경이 "작품에서 연인 관계가 많은데 진짜 연인 감정이 생기냐"라는 질문에 서준영은 "생기죠"라고 답해 분위기를 차갑게 식게 했다. 너무나도 솔직한 답변에 MC들은 아우성쳤고, 송해나는 "저는 질투 날 것 같다"라며 잔소리했다. 알고 보니 서준영은 "작품 속에선 감정이 들며 '제대로 연기하고 있구나'하지만, '컷' 소리가 나면 빠져나온다.연애 감정은 절대로 안 든다"라고 설명해 모두의 오해를 풀며 안심하게 했다. 이어 서준영은 "제 공연이 3회 차 정도 남았는데 공연 보러 오실래요?"라며 자연스레 '애프터' 신청했다. '결혼' 이야기까지 오가며 빠른 템포를 보인 서준영과 정재경은 과연 다시 만날 수 있을지, 서준영의 애프터 신청에 대한 정재경의 답변에 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr