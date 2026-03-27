이혜영이 동물 학대 논란에 휩싸였다. / 사진=이혜영 SNS 캡처

배우 겸 화가 이혜영이 반려견의 얼굴에 낙서한 영상을 올렸다가 동물 학대 논란에 휩싸였다.이혜영은 지난 25일 자신의 SNS에 웃는 표정의 이모지와 함께 "네 덕에 즐거웠어"라며 짧은 영상을 올렸다.영상에는 이혜영이 반려견과 시간을 보내는 모습들이 담겼다. 이 가운데 반려견의 얼굴에 낙서에 가까운 메이크업이 돼있는 모습이 포착됐다. 눈에는 아이라인, 코에는 볼터치가 돼있고, 흉터 자국 같은 낙서도 보인다.이에 네티즌들은 동물학대 아니냐며 비판했다. 네티즌들은 "강아지한테 무슨 짓을 한 거냐. 정상적인 일이나 생각하냐", "때리는 것만 학대가 아니다", "강아지를 장난감 취급한 거냐" 등 댓글을 남기며 우려를 표했다. 뿐만 아니라 화장품에 동물에게 유해한 성분이 포함됐을 가능성도 언급했다.논란이 되자 이혜영은 게시물을 삭제한 상태다. 별도의 입장은 내놓지 않고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr