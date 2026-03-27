배우 겸 화가 이혜영이 반려견의 얼굴에 낙서한 영상을 올렸다가 동물 학대 논란에 휩싸였다.
이혜영은 지난 25일 자신의 SNS에 웃는 표정의 이모지와 함께 "네 덕에 즐거웠어"라며 짧은 영상을 올렸다.
영상에는 이혜영이 반려견과 시간을 보내는 모습들이 담겼다. 이 가운데 반려견의 얼굴에 낙서에 가까운 메이크업이 돼있는 모습이 포착됐다. 눈에는 아이라인, 코에는 볼터치가 돼있고, 흉터 자국 같은 낙서도 보인다.
이에 네티즌들은 동물학대 아니냐며 비판했다. 네티즌들은 "강아지한테 무슨 짓을 한 거냐. 정상적인 일이나 생각하냐", "때리는 것만 학대가 아니다", "강아지를 장난감 취급한 거냐" 등 댓글을 남기며 우려를 표했다. 뿐만 아니라 화장품에 동물에게 유해한 성분이 포함됐을 가능성도 언급했다.
논란이 되자 이혜영은 게시물을 삭제한 상태다. 별도의 입장은 내놓지 않고 있다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
이혜영은 지난 25일 자신의 SNS에 웃는 표정의 이모지와 함께 "네 덕에 즐거웠어"라며 짧은 영상을 올렸다.
영상에는 이혜영이 반려견과 시간을 보내는 모습들이 담겼다. 이 가운데 반려견의 얼굴에 낙서에 가까운 메이크업이 돼있는 모습이 포착됐다. 눈에는 아이라인, 코에는 볼터치가 돼있고, 흉터 자국 같은 낙서도 보인다.
이에 네티즌들은 동물학대 아니냐며 비판했다. 네티즌들은 "강아지한테 무슨 짓을 한 거냐. 정상적인 일이나 생각하냐", "때리는 것만 학대가 아니다", "강아지를 장난감 취급한 거냐" 등 댓글을 남기며 우려를 표했다. 뿐만 아니라 화장품에 동물에게 유해한 성분이 포함됐을 가능성도 언급했다.
논란이 되자 이혜영은 게시물을 삭제한 상태다. 별도의 입장은 내놓지 않고 있다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
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