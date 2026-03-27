사진=제니 SNS

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그룹 블랙핑크 멤버 제니가 과감한 몸매를 과시했다.제니는 27일 자신의 인스타그램에 "can’t wait for you all to see the collection"이라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 제니가 여러 디자인의 비키니 룩을 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 제니는 특유의 매력인 연한 복근을 이번에도 자랑해 눈길을 끌었다.앞서 같은 블랙핑크 멤버 리사는 휴양지에서 비키니를 착용한 채 개구진 포즈를 취해 주목을 받았다.한편 제니가 속한 블랙핑크는 지난 2월 27일 세 번째 미니 앨범 'DEADLINE'(데드라인)을 발매하며 가요계에 복귀했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr